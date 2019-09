UeD | Anna Tedesco torna in studio e porta il caos E parla proprio di lui | l’intoccabile

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo una lunga assenzata nellodi Uomini e Donne. Un ritorno che ha fatto immediatamente discutere e che rischia di animare e non poco, nelle prossime settimane, il programma di Maria De Filippi. Se da una parteè stata accolta alla grande dal pubblico femminile, che l’ha salutata con un lungo applauso, altrettanto non si può dire degli opinionisti. Uno su tutti, Gianni Sperti che non mai ha avuto troppo feeling con. Quest’ultimo ha sempre dubitato della sincerità della donna. Scendendo nel dettaglio, ha più volte affermato di pensare che tra lei e Giorgio Manetti ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. Questa idea non è sparita nell’opinionsta, che continua a criticare. A detta di Gianni, i due non sono mai stati dei semplici amici, come loro dichiaravano. Inizialmente, ricordiamo, ci fu una breve conoscenza tra lae ...