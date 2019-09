Scuola | per i genitori di bimbi disabili questi sono giorni durissimi Eppure basterebbe

Concorso in arrivo per 50mila precari della Scuola : test di ingresso ed esame dopo il primo anno : Un Concorso riservato per dare una prima risposta al fenomeno del precariato nella scuola. È quasi pronto il decreto legge che porterà all’indizione di un Concorso per 50mila docenti, il cui bando è atteso per novembre. Il provvedimento, si legge su Italia Oggi, sarà presentato al prossimo Consiglio dei ministri. Ma cosa prevede? Innanzitutto potranno accedervi solo i precari che hanno almeno 36 mesi di servizio ...

Casting e selezioni per la Scuola Autori di Mogol e un video di una compagnia assicurativa : Sono ancora aperte le selezioni per un importante concorso destinato a 'compositori' di canzoni e poesie con Mogol come presidente di giuria. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un video di una compagnia di assicurazioni. Canzoni e poesie Sono tuttora aperte le selezioni per il 'Concorso CET Scuola Autori di Mogol'. La giuria sarà presieduta da Mogol, noto compositore, produttore e personaggio ...

Il papà di un bimbo disabile scrive alla Raggi : Il tragitto per la Scuola è pieno di buche : Bianca Elisi Daniele, 11 anni, è affetto da una malattia che lo costringe sulla sedia rotella. Suo padre scrive alla Raggi per denunciare la presenza di buche e avvallamenti lungo la strada che conduce a scuola Avete mai guardato con gli occhi di un diveramente abile quei percorsi minati che chiamiamo marciapiedi? Cataste di spazzatura, voragini e radici sporgenti mettono a dura prova chiunque. La cronaca è piena di storie che ...

Lecce - 15enne cade da motorino. I medici : “Nessuna attività cerebrale”. Compagni di Scuola disperati : Elettroencefalograma piatto, questo il risultato degli ultimi esami a cui è stato sottoposto Alessandro C. Il giovane salentino venerdì scorso è stato coinvolto un incidente in scooter venerdì scorso: gli amici però non si arrendono; gli hanno dedicato le canzoni di Gemitaiz, il suo artista preferito, che ha pure risposto: "Sei nei nostri pensieri e ci auguriamo di ricevere buone notizie".Continua a leggere

Sciopero 27 settembre 2019 Scuola : “assenza giustificata” - le polemiche : Sciopero 27 settembre 2019 scuola: “assenza giustificata”, le polemiche Venerdì 27 settembre 2019 in Italia e in Europa, gli studenti delle scuole sciopereranno contro il cambiamento climatico, perseguendo la linea dei Fridays for Future indetta da Greta Thunberg. Fin qui nulla di strano, ma c’è un altro elemento che sta facendo parecchio discutere: con un’apposita circolare, infatti, il Miur ha invitato le scuole a giustificare ...

Scuola/ Greta e quei giovani che non hanno ancora capito perché manifestare : Il potere si sta appropriando della rivoluzione attualmente più importante, quella ecologista. La povera Greta ne è una pedina. E anche Fioramonti

Toninelli - Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia : «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a Scuola» : Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte bis. Valerio Staffelli ha intercettato l’ex ministro che ha così risposto: «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola». Questa sera a Striscia la Notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle ...

Colpito ai genitali in uno scherzo a Scuola - 12enne rischia di perdere i testicoli : Il 12enne britannico Bailey Summers ha dovuto sottoporsi d'urgenza a un intervento chirurgico per salvare i suoi testicoli dopo che a scuola un compagno lo aveva Colpito ai genitali per scherzo: "Questi colpi stanno diventando una consuetudine a scuola e nessuno fa niente per fermare i ragazzini" ha denunciato la madre .Continua a leggere

Sciopero Scuola 27 settembre - l'invito di Fioramonti ai presidi : 'Giustificare le assenze' : In vista dello Sciopero della scuola indetto per il giorno 27 settembre, scende in campo lo stesso Lorenzo Fioramonti. Il ministro dell'Istruzione ha reso pubblico l'invito del Miur alle scuole e ai vari presidi di tutta Italia di giustificare le assenze di tutti gli studenti che presenzieranno alle manifestazioni sul clima. Dunque, le persone che prenderanno parte alle mobilitazioni contro il cambiamento climatico questo venerdì potrebbero ...

Scuola - gli studenti scendono in piazza per il clima? Le assenze sono giustificate : “giustificate gli studenti che scioperano per il clima”: è quanto invita a fare il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che, in previsione dello sciopero di venerdì 27 settembre per il clima, ha inviato alle scuole una circolare chiedendo appunto ai prof di giustificare chi va in piazza.Continua a leggere

Scuola - il ministro Fioramonti : «Giustificate le assenze degli studenti alla mobilitazione per il clima» : Scuola, il ministro Lorenzo Fioramonti ha disposto di redigere una circolare per giustificate le assenze degli studenti che hanno partecipato alla mobilitazione per il clima. «In accordo...

Almeno sette persone sono morte nel crollo di una Scuola a Nairobi - in Kenya : Almeno sette persone sono morte in seguito al crollo del tetto di una scuola di Nairobi, in Kenya lunedì mattina. Decine di altre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, ma non c’è ancora una stima esatta: alla scuola, che

Concorso Scuola per 24mila precari - Fioramonti : 'Il bando a novembre' : A partire dalla scorsa primavera sono trapelate diverse indiscrezioni e notizie riguardo ai concorsi scuola per assumere i docenti a tempo indeterminato. Infatti sono tantissimi i supplenti che sono entrati in classe per l'anno scolastico 2019/2020, i quali attualmente sono privi di qualsiasi stabilità lavorativa ed economica, e in più non hanno avuto la possibilità di abilitarsi all'insegnamento per l'assenza di concorsi. Nelle ultime ore, è ...

Di Maio : «No alla tassa sulle merendine - altre le priorità» Imposta sugli snack per la Scuola : sei d’accordo? Vota : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»