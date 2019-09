Mafia | inchiesta stragi Firenze | ecco tutte le accuse a Berlusconi

Palermo : Mafia - massoneria e rapporti con le banche - prosegue l'inchiesta Halycon : Continua a 360 gradi l'inchiesta denominata Halycon, che in queste ultime settimane ha coinvolto le città di Palermo e Licata. Come si ricorderà, infatti, il 31 luglio scorso un'operazione della Dda del capoluogo siciliano portò all'arresto di ben sette persone, tutte accusate di aver aiutato in qualche modo la cosca mafiosa licatese. In particolare, un funzionario regionale, Lucio Lutri, secondo chi indaga si sarebbe messo a completa ...