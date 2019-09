Violento terremoto in Indonesia : danni e morti alle Molucche : Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6.5 si è verificata in Indonesia alle 8.46 locali (questa notte in Italia), nella regione di Seram, Isola dell'Arcipelago delle isole Molucche. Secondo...

Forte scossa di terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...

Forte scossa di terremoto in Indonesia - panico a Kairatu e Ambon [FOTO e AGGIORNAMENTI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l’Indonesia alle 6:46 locali (l’1:46 della notte in Italia), con epicentro alle isole Molucche, nei pressi dell’importante città di Ambon (330.000 abitanti) e precisamente a Kairatu, cittadina di 55.000 abitanti dell’isola di Seram. Il terremoto ha provocato danni, frane e crepe nelle strade. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, ma le prime immagini ...

Indonesia - incendi provocano foschia tossica : un milione di persone con problemi respiratori : Un milione di persone con problemi respiratori, dieci milioni di bambini a rischio e più di tremila chilometri quadrati distrutti di foresta e giungla, senza contare i danni alla fauna selvatica. E la situazione non era così grave dal 2015. L’Indonesia è in fiamme: migliaia di acri di terreno ‘ecologicamente rilevante’ sono andati in fumo, riempendo il cielo di una foschia tossica. Sostanze liberate nell’aria che ...

Incendi in Indonesia - Unicef : 10 milioni di bambini a rischio : Gli Incendi di foreste e torba nel Kalimantan e a Sumatra in Indonesia stanno esponendo 10 milioni di bambini al rischio di aria inquinata: lo rende noto l’Unicef. I bambini piccoli sono particolarmente vulnerabili all’inquinamento atmosferico perché respirano più rapidamente e le loro difese fisiche e immunitarie non sono pienamente sviluppate. È stato stimato che in Indonesia, colpita da Incendi da luglio 2019, ben 2,4 milioni di bambini ...

Nelle province orientali dell’Indonesia si protesta ancora : Almeno 20 persone sono morte e altre 70 sono state ferite, in una storia di razzismo, discriminazioni e forse fake news

Almeno 20 persone sono morte in Indonesia durante alcune proteste nella provincia di Papua : Almeno 20 persone sono morte in Indonesia durante alcune violente proteste nella provincia di Papua, causate dalla notizia – non confermata – secondo la quale un insegnante proveniente da un’altra provincia avrebbe chiamato “scimmia” uno studente locale. Tre persone sono

Il Parlamento dell’Indonesia ha ritirato una legge che avrebbe criminalizzato la convivenza fuori dal matrimonio : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha chiesto al Parlamento di ritirare una proposta di legge che avrebbe modificato il codice penale e che, tra le altre cose, avrebbe criminalizzato i rapporti sessuali tra le persone non sposate. La legge avrebbe probabilmente ottenuto

In Malesia e in Indonesia sono state chiuse migliaia di scuole per la pessima qualità dell’aria dovuta agli incendi : In Malesia e in Indonesia sono state chiuse migliaia di scuole – frequentato da almeno 1,7 milioni di studenti – a causa della pessima qualità dell’aria, dovuta ai fumi tossici dovuti agli incendi di alcune foreste a Sumatra e nel

Le foto delle isole dell’Indonesia avvolte dal fumo : Ci sono stati quasi mille incendi dall'inizio di settembre, quasi tutti illegali per fare spazio all'agricoltura e all'allevamento

Emergenza incendi in Indonesia [GALLERY] : In Indonesia sono arrestate quasi 200 persone, sospettate di essere coinvolte in centinaia di incendi che hanno colpito l’arcipelago negli ultimi giorni. Molti dei roghi sarebbero stati innescati deliberatamente per fare posto a piantagioni, in particolare di palma da olio. Migliaia di vigili del fuoco sono al lavoro per combattere le fiamme, che hanno fatto registrate livelli inaccettabili di qualità dell’aria in diverse regioni del ...