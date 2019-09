Clima | Costa | ' ghiacciaio Monte Bianco è simbolo dell’emergenza'

Decreto Legge Clima - Costa : “Nessuna penalizzazione per l’agricoltura” : “Il Decreto Clima non prevede e non vuole creare nessuna penalizzazione al settore dell’agricoltura. Chiedo invece collaborazione al mondo dell’agroalimentare italiano per offrire quegli utili contributi tecnici affinché il dl Clima venga perfezionato anche con il loro aiuto. Nessun allarme, quindi. Gli agricoltori cosi come gli allevatori e i pescatori sono i nostri migliori alleati”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio ...

Clima : Salvini - ‘dl Costa follia - più tasse per agricoltura’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – ‘Più tasse per agricoltori, allevatori e pescatori? Demenziale. Altro che ‘decreto Clima’, quella proposta da Costa è una follia che rischia di danneggiare migliaia di aziende agricole e, con esse, l’ambiente che le circonda. Governo di ignoranti e incompetenti, giù le mani dall’agricoltura più Green di tutta Europa!”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini. ...

**Governo : dl Clima diventa ddl - pressing Costa per rapido via libera** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Un passo avanti e un passo indietro. Il decreto Clima, provvedimento voluto e caldeggiato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a quanto apprende l’Adnkronos potrebbe entrare nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 15.30, anche se non figura nell’ordine del giorno diramato questa mattina. Il Cdm potrebbe iniziare l’esame del provvedimento, che tuttavia -e qui la ...

"Quello sul Clima sarà un provvedimento corposo - serve la massima condivisione" - dice Costa : "Con il Decreto legge sul clima, che presto approderà in Consiglio dei Ministri, l'ambiente torna finalmente a tessere l'azione di governo e ad occupare un ruolo centrale nel dibattito politico". Lo afferma il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Si tratta - ha spiegato il Ministro - di un provvedimento corposo, che proprio per questo richiede la massima condivisione, solo così può funzionare. Stiamo quindi lavorando in un clima di grande ...

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza Climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Clima - il ministro Costa : “Il Rapporto Ipcc ci impone di agire adesso per tutelare gli ecosistemi” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta il Rapporto Ipcc “Cambiamento Climatico e territorio” rilasciato oggi a Ginevra e, in una nota, sottolinea: “Il quadro descritto oggi dal Rapporto speciale dell’Ipcc, che completa il grave scenario descritto dal precedente Rapporto del 2018 che prevedeva l’aumento di 1,5 gradi dai livelli pre industriali, aggiungendo informazioni dettagliate sulle questioni ...