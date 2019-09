Notte dei Ricercatori | alla scoperta della scienza con il CNR

Torna a Pisa BRIGHT - la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori : le iniziative dell’Università di Pisa : Il 27 settembre Torna a Pisa BRIGHT, la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori festeggiata in tutta la Toscana. L’edizione 2019 prevede una serie di eventi che vedrà protagonisti università e i centri di ricerca promotori dell’iniziativa: Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 - gli appuntamenti dell’INGV : È tutto pronto per la quattordicesima edizione della Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa in programma venerdì 27 settembre in centinaia di città europee, promossa dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska–Curie e finanziata dal programma Horizon 2020. Obiettivo della manifestazione, diffondere la cultura scientifica e stimolare il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca, creando occasioni di incontro e di ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : l’Ospedale Bambino Gesù apre le porte del Polo di Ricerca Pediatrica : Piccoli esploratori alla scoperta delle meraviglie della scienza attraverso esperimenti, visite guidate e incontri con i Ricercatori a misura di bambini e ragazzi. Per la Notte Europea dei Ricercatori 2019, venerdì 27 settembre, dalle 16 alle 23, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù apre le porte del Polo di Ricerca Pediatrica nella sede di Roma-San Paolo (viale Ferdinando Baldelli, 38): 5 mila metri quadrati di laboratori equipaggiati con ...

Andrea Damante e Guendalina Canessa hanno trascorso una Notte insieme? Le rivelazioni di Deianira Marzano : notte di passione tra Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e Donne attualmente nell'occhio del ciclone "grazie" al libro pubblicato in questi giorni dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, e Guendalina Canessa?La blogger e social influencer Deianira Marzano ha svelato questo gossip, tramite Instagram Stories, rivolgendosi direttamente alla sua amica Guendalina per capire se si ...

Seconda edizione della Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe” 2019 : conferenza stampa di presentazione all’Università della Calabria : Sarà presentato martedì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala stampa dell’Università della Calabria, il grande evento scientifico “SuperScienceMe” 2019, la Seconda edizione della Notte dei Ricercatori che l’Università della Calabria (capofila del progetto finanziato dalla Commissione Europea) lancia, dopo le edizioni che ha organizzato a partire dal 2014, con Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Græcia di Catanzaro, ...

INGV - torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori : torna venerdì 27 settembre l’appuntamento annuale con la Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione promossa dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska–Curie volta ad avvicinare i cittadini di centinaia di città europee al vasto mondo della ricerca. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) parteciperà all’edizione 2019 della Notte Europea dei Ricercatori con esperimenti, laboratori, dimostrazioni ...

INGV - torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori : torna venerdì 27 settembre l’appuntamento annuale con la Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione promossa dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska–Curie volta ad avvicinare i cittadini di centinaia di città europee al vasto mondo della ricerca. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) parteciperà all’edizione 2019 della Notte Europea dei Ricercatori con esperimenti, laboratori, dimostrazioni ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : l’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte al pubblico il 27 Settembre : Giochi e attività perbambini, laboratori per grandi e piccoli, un planetario per conoscere la volta stellata, mostre di fumetti e quadri ma anche conferenze, proiezioni cinematografiche e visite guidate dedicate all’architettura della sede. Questo e molto altro sipotrà vivere la sera del 27 Settembre prossimo quando l’Agenzia Spaziale Italiana(ASI) aprirà le porte al pubblico, come ogni anno, per la Notte Europea dei Ricercatori. L’evento, ...

Torna a Pisa “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” : Saranno presentate martedì 24 settembre, alle ore 12 in Sala Mappamondi del Rettorato dell’Università di Pisa (Lungarno Pacinotti 43), le iniziative Pisane di “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” che si terrà venerdì 27 settembre coinvolgendo tutta la città. L’iniziativa è promossa da Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO Virgo e Scuola IMT Alti Studi ...

Università : allo Steri di Palermo la 'Notte europea dei ricercatori' (2) : (AdnKronos) - Un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro delle Azioni Marie Sklodowska-Curie del programma Horizon 2020 - GA 818977 ed è uno dei progetti selezionati in Italia dalla Commissione. Si tratta di un progetto interregionale, coordinato da Psiquadro, in collabora

Università : allo Steri di Palermo la ‘Notte europea dei ricercatori’ (2) : (AdnKronos) – Un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro delle Azioni Marie SkÅ?odowska-Curie del programma Horizon 2020 – GA 818977 ed è uno dei progetti selezionati in Italia dalla Commissione. Si tratta di un progetto interregionale, coordinato da Psiquadro, in collaborazione con un consorzio di partner che comprende l’Istituto nazionale di Fisica nucleare, l’Istituto nazionale di ...

Università : allo Steri di Palermo la ‘Notte europea dei ricercatori’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La Notte europea dei Ricercatori per la prima volta allo Steri la ‘Notte europea dei ricercatori’. Venerdì 27 settembre, dalle 19 alle 24, la Sala delle Verifiche della sede del rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, la chiesa di S. Antonio Abate, il cortile dello Steri, la Sala delle Armi, gli spazi esterni del complesso e la buvette del Palazzetto neoclassico ospiteranno ...

Principesse Ricercatrici per il lancio della Notte Europea dei Ricercatori : Largo alle Principesse. Saranno loro, quattro Principesse Ricercatrici, a dare il via alla Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori #BEES di Frascati Scienza. Sabato 21 settembre, all’interno dell’ex Cartiera Latina al Parco dell’Appia Antica di Roma (via Appia Antica 42), l’evento di lancio ‘Scienza da favola‘ sarà un pomeriggio dedicato all’esplorazione di alcuni ‘regni’ ...

Sharper - torna a L'Aquila il 27 settembre "La Notte Europea dei Ricercatori" : L'Aquila - Il 27 settembre 2019 si riconferma a L’Aquila l’appuntamento con Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori, che si pone come obiettivo avvicinare il grande pubblico, dai più grandi ai più piccoli, al mondo della ricerca e far conoscere ai cittadini quanto il lavoro dei ricercatori possa essere appassionante e coinvolgente. Sharper - SHAring Researchers’ Passion for Engagement and Responsibility - La Notte Europea dei ...