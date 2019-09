Ministro Fioramonti | “Sciopero per il clima | la più grande lezione da frequentare”

Lorenzo Fioramonti - il Ministro grillino di Greta : quali materie vuole far diventare obbligatorie a scuola : Inserire ecologia e ambiente nel programma scolastico. Questa è l'idea nella mente del neo-ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, ispirata dalla battaglia di Greta Thunberg per il clima e dai continui scioperi attuati dagli studenti per essa. Il ministro grillino, intervistato dal quotidiano L

Scuola - il Ministro Fioramonti smonta il bonus docenti. E io da prof tiro un sospiro di sollievo : La legge 107/15 (la sedicente “Buona Scuola”) al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 venga costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro, rinnovato di anno in anno: l’ennesima situazione in cui le scuole sono state chiamate ad esercitare il bricolage della resistenza, in assenza di specifiche e coese politiche di opposizione – mai ...

Global Strike for Future - Ministro Fioramonti ai presidi : “Giustificare chi partecipa ai cortei di protesta contro cambiamento climatico” : La settima scorsa ha definito lo sciopero Globale per il clima “la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Ora il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in una circolare rivolta ai dirigenti scolastici manifesta l’auspicio che un’eventuale assenza degli studenti per partecipare alla mobilitazione venga “giustificata“. La manifestazione mondiale contro il cambiamento climatico è ...

Scuola - il Ministro Fioramonti : «Giustificate le assenze degli studenti alla mobilitazione per il clima» : Scuola, il ministro Lorenzo Fioramonti ha disposto di redigere una circolare per giustificate le assenze degli studenti che hanno partecipato alla mobilitazione per il clima. «In accordo...

Settimana del clima - il Ministro Fioramonti scrive a insegnanti e presidi : “Discuterne con gli alunni durante le lezioni” : Via i libri di italiano e matematica per fare lezioni sull’ambiente. È l’invito del ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha preso carta e penna per scrivere a tutte le scuole d’Italia chiedendo di prendere un impegno preciso nella Settimana internazionale dedicata a livello internazionale al clima. Nei giorni scorsi, a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur, il ministro aveva anticipato il suo appoggio ...

Gentile Ministro Fioramonti - rompa il silenzio e incontriamoci per parlare di scuola e poesia : Gentile ministro Fioramonti, chi le scrive è un vecchio poeta e insegnante delle superiori, per dirle di un appuntamento sempre mancato: quello tra scuola e poesia. Ascoltare le sue dichiarazioni degli ultimi giorni è stato per me come percepire un soffio d’aria fresca e nuova in un’aula chiusa da tempo. Ammuffita. Poter leggere di un ministro della Repubblica che appoggia lo sciopero studentesco del prossimo 27 sui problemi climatici, che ...

Il Ministro Fioramonti : tassa di 1 euro sui voli per finanziare la scuola : Il titolare del Miur: per i voli internazionali il prelievo potrebbe arrivare fino a 1,50 euro. Le misure, sommate ai prelievi sulle merendine già proposti dal titolare del Miur, consentirebbero di recuperare 2 miliardi

Bonus merito 2020 cancellato : cosa cambia col nuovo Ministro Fioramonti : Bonus merito 2020 cancellato: cosa cambia col nuovo ministro Fioramonti Nel 2020 non ci dovrebbe essere più posto per il Bonus merito per i docenti. Il nuovo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti si è infatti detto contrario alla filosofia che è alla base di questo incentivo, in quanto va a valorizzare comportamenti e surplus che dovrebbero essere alla base dell’insegnamento e quindi non da stimolare. Ecco cos’ha detto il neo-ministro e ...

Ministro dell'istruzione Fioramonti : 'Aumento stipendi docenti e abolizione bonus merito' : Il Ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti ha dichiarato, nelle recenti interviste rilasciate a Il Corriere della Sera e Circo Massimo su Radio Capital, quali saranno i prossimi provvedimenti che intende attuare per la scuola. Fioramonti ha spiegato che è nel suo intento modificare le modalità concorsuali, al momento troppo artificiose e complicate. Necessaria inoltre una formazione continua dei docenti per aggiornarsi e poter, così, essere ...

Sciopero per il clima - la benedizione del Ministro Fioramonti : “È la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Sostiene l’iniziativa dello Sciopero globale per il clima Lorenzo Fioramonti, che a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur – il 27 settembre in 116 città italiane ...

Ricerca - Ministro Fioramonti : “Con me al Miur mai più distanze col mondo della scienza” : “Con me al Miur non ci saranno mai più distanze con il mondo della scienza e della Ricerca“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, intervenuto al Miur alla conferenza di presentazione dell’edizione 2019 della Notte europea dei Ricercatori. Scienza e Ricerca, ha proseguito il Ministro “diventano sempre di più uno sforzo collaborativo” perché il “futuro ...

Scuola : aumenti da 100 euro al mese per i docenti - lo propone il Ministro Fioramonti : Che avesse una personalità forte lo si era capito subito, ma questi primi giorni da Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca da parte di Lorenzo Fioramonti sono un autentico terremoto, almeno stando ai propositi del neo titolare del Miur. Il Ministro ha rilasciato una lunga ed eloquente intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera" in cui ha annunciato alcuni punti sui quali lui appare intransigente in vista della ormai imminente legge ...

La lisergica intervista del Ministro dell'Istruzione Fioramonti : Sul Corriere, Gianni Fregonara firma un'intervista a Lorenzo Fioramonti, deputato grillino che dal 5 settembre 2019 è ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Conte. Un'intervista che ha qualcosa di lisergico: prima Fioramonti dice di voler alzare di 100 euro al

L'aumento a tre cifre promesso dal Ministro Fioramonti agli insegnanti : Intervistato dal Corriere della Sera, il neominstro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti afferma che “ora c'è un'opportunità storica” perché il governo ritiene che la scuola e l'università “siano il nucleo dello sviluppo economico del nostro Paese”. E così, “con il miliardo per l'Università penso a più concorsi per ricercatori e a più finanziamenti per i Prin, i piani per la ricerca di base” aggiunge. L'aumento ...