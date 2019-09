Mattel lancia sul mercato le bambole unisex per combattere gli stereotipi di genere

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Giocare in libertà, senzadied etichette prestabilite.hato oggi, nel mondo, una nuova linea dipersonalizzabili, “Creatable World” per lasciare ispirare bambini e bambine con differenti opzioni di abiti, accessori, parrucche, capelli lunghi o corti, gonna, pantaloni o quant’altro la fantasia suggerirà.“I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il mondo continua a celebrare l’impatto positivo dell’inclusività, abbiamo sentito che era arrivato il momento di creare una linea dilibera da ogni etichetta” ha affermato Kim Culmone, Senior Vice President diFashion Doll Design. “Attraverso la ricerca, abbiamo appreso che i bambini non vogliono che i loro giocattoli siano definiti dadi. Per tale motivo, questa linea, che consente ...

