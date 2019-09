LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | torna una grande classica

LIVE Paganese-Virtus Francavilla Serie C : Erra punta al bis - Trocini cerca la prima gioia : La Paganese di mister Erra ospita la Virtus Francavilla nel match valido per la quarta giornata di campionato: gli azzurrostellati sono reduci dal pareggio beffa di Lentini, in cui la formazione campana non riuscì a conquistare l'intera posta in palio, a causa di un penalty concesso alla Sicula Leonzio nei minuti finali. All'Angelino Nobile terminò con il risultato di 2-2. In classifica la Paganese occupa la posizione di metà classifica, con 4 ...