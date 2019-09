Il Clasico all’ora di pranzo | Barcellona-Real Madrid si giocherà alle 13

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Sarà un Clásico in versionequello che andrà in scena il prossimo 26 ottobre. La Liga spagnola ha infatti ufficializzato oggi l’orario della prossima sfida tra. Lo scontro diretto del campionato spagnolo si disputerà, così, il prossimo sabato 26 ottobreore 13. Non una novità, visto che già si … L'articolo Ilall’ora disi13 è statoizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.