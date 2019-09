Boxe | Fabio Turchi verso la sfida con McCarthy | “Sono ben allenato e vincerò L’Europeo?

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Mancano un paio di settimane al ritorno sul ring di, campione internazionale WBC dei massimi leggeri che il prossimo 11 ottobre difenderà il titolo contro il britannico Tommynell’ambito del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento. Il pugile azzurro avrebbe dovuto affrontare l’avversario lo scorso 11 luglio al Foro Italico di Roma ma si era infortunato e aveva dunque dovuto annullare il match, questa volta è invece tutto pronto per la superche mette in palio anche il vacante titolo dell’Unione Europea. Il 26enne toscano (imbattuto con 17 vittorie all’attivo di cui 13 per ko) se la dovrà vedere con un rivale di due anni più vecchio e con un record di 15-2.ha sempre vinto quando c’era una cintura in palio mentre il suo rivale ha dovuto chinare il capo contro Richard Riakporhe nell’unica ...

