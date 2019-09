6 serie tv Rai da recuperare su Raiplay in attesa delle nuove stagioni

Don Matteo 12 riparte da Spoleto - ultimo ciak per la serie con Terence Hill in attesa del debutto su Rai1 : Il cast e la troupe di Don Matteo 12 tornano a Spoleto per l'ultima volta. Come riporta l'Ansa, il nuovo ciak ci sarà da lunedì 30 settembre a Spoleto, dove si torna a girare la dodicesima stagione di Don Matteo, quella finale che chiuderà il cerchio sulla fiction campione d'ascolti su Rai1. Secondo le indiscrezioni, le riprese dureranno cinque settimane nella città scelta come principale location. Il Comune, tramite una nota, ha fatto sapere ...

Il trailer di Limetown - la serie Facebook ispirata a un podcast : https://www.youtube.com/watch?v=aoDu7s0_rcA Un mistero fitto e lancinante avvolge una comunità fittizia degli Stati Uniti: è questo il punto di partenza di Limetown, la nuova serie che è una produzione originale Facebook. La serie è tratta da un podcast molto popolare che porta lo stesso titolo, uscito nel 2015 negli Stati Uniti e che ha raggiunto oltre 10 milion di download. In uno stile che fonde la ricostruzione fattuale di Serial e alcune ...

Watchmen - nel nuovo trailer della serie tv cresce la minaccia : https://www.youtube.com/watch?v=UEVlbdnmnOg Ci si avvicina alla data del 20 ottobre, quando su Hbo e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic, debutterà la serie tv di Watchmen. L’adattamento seriale dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons curato da Damon Lindelof sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali, senza però esserne un rifacimento. Nel nuovo trailer diffuso durante la notte degli Emmy vediamo ...

«Euphoria» - serie SKY : cast - trama - trailer e scandali : Sesso, droga e adolescenti: questi sono i principali ingredienti di Euphoria che però, non è la teen serie che ti aspetti. Per la novità HBO, che finalmente arriva anche per il pubblico italiano dal 26 settembre su Sky, è molto più calzante l'espressione «serie scandalo». Euphoria è stata creata da Sam Levinson (Assassination Nation) che ne è ideatore, sceneggiatore, regista e produttore ...

1994 - trama - cast e trailer del terzo e conclusivo capitolo della serie con Stefano Accorsi : L’ultimo capitolo è intitolato 1994 e completa la trilogia Sky Original che racconta gli anni cruciali che hanno cambiato l’Italia e determinato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, anni caratterizzati dalla discesa in campo di un imprenditore come Silvio Berlusconi e della ascesa del partito della Lega. In onda dal 4 ottobre ogni venerdì alle 21,15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno oltre che in streaming su Now Tv gli 8 ...

Il teaser trailer di Servant - la nuova serie di M Night Shyamalan : https://www.youtube.com/watch?v=yVOB045BZDs Sono brevissimi video enigmatici e dalla colonna sonora ossessiva ma bastano per dare l’idea dell’atmosfera tipico di questo regista: sono i due teaser trailer diffusi in queste ore relativi a Servant, la nuova produzione televisiva che vede coinvolto M Night Shyamalan. Il regista de Il sesto senso e Split, infatti, si è imbarcato in un nuovo progetto che arriverà prossimamente su Apple ...

I teaser trailer di Servant - la nuova serie di M Night Shyamalan : https://www.youtube.com/watch?v=yVOB045BZDs Sono brevissimi video enigmatici e dalla colonna sonora ossessiva ma bastano per dare l’idea dell’atmosfera tipico di questo regista: sono i due teaser trailer diffusi in queste ore relativi a Servant, la nuova produzione televisiva che vede coinvolto M Night Shyamalan. Il regista de Il sesto senso e Split, infatti, si è imbarcato in un nuovo progetto che arriverà prossimamente su Apple ...

Calendario serie A basket : orari prima giornata - programma - tv e streaming. Il palinsesto RAI ed Eurosport : Questa sera (24 settembre) esattamente 94 giorni dopo l’ultima volta tornerà la Serie A di basket. Il massimo campionato italiano è pronto a ripartire dopo un’estate caldissima che ha visto numerosi cambiamenti, ma che soprattutto ha visto andare in scena un epico Mondiale. Tutto questo, però, al momento è acqua passata. Da oggi si tornerà a lottare per il titolo di campione italiano, un duello che infuocherà il cuore di ogni ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Imma Tataranni - ecco il cast della nuova serie tv di Raiuno : A vedere il cast di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la nuova serie tv in onda da domani, domenica 22 settembre, alle 21:25, su Raiuno, c'è da dire che le premesse per un successo ci sono tutte. Dalla verve della protagonista, interpretata da Vanessa Scalera, a tutti gli altri comprimari, la serie tv tratta dai romanzi dal Premio Campiello Mariolina Venezia "Come piante tra i sassi", "Maltempo" e "Rione Serra Venerdì" (editi da Einaudi), il ...

La serie Narcos di Netflix diventa videogioco : trailer e uscita su PS4 - Xbox One - PC e Switch : Narcos non è solo una delle serie TV più apprezzate presenti nel catalogo Netflix, ma con il tempo è riuscita ad imporsi come un vero e proprio cult del piccolo schermo. Non così eclatante come Game of Thrones di HBO, intendiamoci, ma comunque capace di ispirare alcuni sviluppatori per realizzare un videogioco dedicato. Proprio come accaduto allo show ispirato a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin! Sì perché, i ragazzi ...

10 serie Cult che non troverai in Streaming : Beverly Hills 90210 C’è tutto, ma non proprio tutto. Si pensa che l’avvento dello Streaming abbia abbattuto qualunque confine, rendendo immediatamente disponibile per il pubblico qualsivoglia contenuto. Ma, se è vero che le più importanti piattaforme vantano ormai cataloghi invidiabili, nei quali trovare tutte le novità e anche molte chicche del passato, è altrettanto vero che ci sono alcuni titoli Cult, carissimi ai telespettatori, ...