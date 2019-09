Trenitalia Umbria vettore ufficiale de “I Primi d’Italia”

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Cona Foligno, per raggiungere la XXI edizione del Festival Nazionale “Iscegliendo il mezzo green per eccellenza. Per il quarto anno consecutivo si rinnova la collaborazione con, Official Carrier dell’evento, una partnership dedicata ad una sempre crescente promozione di un turismo realmente eco-sostenibile. Raggiungere in treno il centro di Foligno, location del Festival, è in fatti il modo migliore per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Niente auto, nessun problema di parcheggio. Dal 26 al 29 settembre la maratona culinaria trasformerà la cittadina umbra in un convivio a cielo aperto: degustazioni, percorsi gastronomici, intrattenimento all’insegna del piatto forte della tavola italiana: sua maestà la pasta, declinata in tutte le sue sfaccettature. Crescono quest’anno i vantaggi riservati a chi lascia l’auto in garage e ...

