Mancini | “L’Italia non è razzista | ci sono solo più stupidi Bisogna emarginarli”

(Di martedì 24 settembre 2019) Il ct della Nazionale italiana,, interviene sul razzismo dal palco de La Scala di Milano, dove sisvolte le premiazioni della Fifa. “Non si vuole imparare. Queste persone lo faranno sempre. Noi però dobbiamo continuare a lavorare perché non accada. Non credo che l’Italia sia un paesepiù le persone per bene di quelle che non lo. Poi glici, forse in Italia oggi ce neun po’ di più. Dobbiamo fare il possibile per emarginare queste persone finché non la piantano». L'articolo: “L’Italia non è, cipiùemarginarli” ilNapolista.

