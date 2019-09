Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Tensione all’assemblea deiM5s: il gruppo si è riunito per iniziare l’iter che porterà alla scelta del nuovo capogruppo, dopo che l’uscente Stefano Patuanelli è diventato ministro dello Sviluppo economico. L’incontro è stato l’occasione per riaprire un dibattito già iniziato nei mesi scorsi e che chiede maggiore collegialità e condivisione, soprattutto nei confronti del capo politico 5 stelle. Tra le proposte avanzate, secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, c’è anche quella di istituire un “comitato a 10 che prenda ildi Luigi Di Maio“. Su questa proposta, che nei fatti andrebbe a modificare lo statuto, i parlamentari proveranno a raccogliere le firme e, nel caso in cui non dovessero raggiungere la maggioranza, hanno detto di essere pronti a rivolgersi al garante Beppe Grillo. Tra i pochi a esprimersi ...

Cascavel47 : M5s, tensioni all’assemblea senatori: spunta ipotesi ‘comitato di 10’ al posto di Di Maio. Giarrusso: ‘Ha troppi po… - OrsaTatiana : RT @giure99: Traballa la posizione di Di Maio Sfogatoio M5s contro Di Maio Tensioni in assemblea senatori sui poteri a Di Maio Proposta l… - NICOLACATAR : RT @giure99: Traballa la posizione di Di Maio Sfogatoio M5s contro Di Maio Tensioni in assemblea senatori sui poteri a Di Maio Proposta l… -