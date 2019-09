Formula 2 – The show must go on | il Team Arden ha scelto il pilota che sostituirà

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Il sedile dello sfortunatofrancese deceduto a Spa verrà attribuito ad Artem Markelov nelle ultime due gare di questo Mondiale di2 Lo spettacolo deve andare avanti, anche in situazioni difficili come la morte di un. Ilha deciso dunque di sostituire Anthoine Hubert, scomparso in seguito ad un tremendo incidente avvenuto nel corso del secondo giro di Gara-1 del Gran Premio del Belgio di2. photo4/Lapresse Il sedile del compianto driver francese verrà attribuito negli ultimi due Gran Premi della stagione ad Artem Markelov, che affiancherà così Tatiana Calderon. Una notizia accolta con emozione e sentimento dalrusso: “prima di tutto voglio dire che darò il mio meglio e lo farò per la famiglia di Anthoine. Non era solo un ottimo, ma era anche un gran ragazzo, felice in ogni momento e in grado di regalare un sorriso a ...

