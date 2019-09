Fonte : repubblica

(Di martedì 24 settembre 2019) Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione per "potenziare la didattica scolastica con un'impronta ecologista". +Europa polemizza: scelta inquietante

kiki_viola8 : RT @repubblica: Fioravanti: 'Per il Miur un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile'. C'è anche Vandana Shiva [news aggiornata all… - StraNotizie : Fioravanti: 'Per il Miur un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile'. C'è anche Vandana Shiva… - repubblica : Fioravanti: 'Per il Miur un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile'. C'è anche Vandana Shiva [news aggior… -