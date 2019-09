Corto circuito a bordo del Frecciargento Bari-Roma | carrozza evacuata | malori per il fumo

Salvini ricade nel Cortocircuito psichico - può vergognarsi di se stesso : Se avessi portato al mio caporedattore un pezzo con il nome di una bambina coinvolta in una storia come quella di Bibbiano, forse ancora starei correndo sul lungomare di Messina, inseguita dai suoi improperi.Se poi avessi messo in pagina una foto di quella bambina, sarei stata chiamata, tempo mezz’ora, nella stanza del direttore a giustificarmi. E mai, mai quel pezzo sarebbe uscito.Semplicemente, non si può pubblicare la foto, e il ...