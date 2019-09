Conte | «Patto con gli italiani onesti contro l' evasione fiscale | serve svolta radicale»

Conte : “Contro l’evasione chiedo un patto con tutti gli italiani onesti - poi pagheremo tutti meno” : Il premier Conte anticipa da New York un provvedimento nuovo contro l'evasione fiscale: "Il vero problema, endemico, del nostro Paese, è la maggiore iniquità, bisogna pagare tutti per pagare meno tasse. Mi sto convincendo che bisogna intervenire radicalmente", ha detto a margine all'Assemblea Generale dell'Onu.Continua a leggere

Fisco - Conte : "Chiedo un patto agli italiani contro l'evasione - alla fine pagheremo tutti di meno" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura"

Conte ad Atreju : "Lega isolata. Chiederò un patto con il mondo produttivo per l'ambiente" : Matteo Salvini? È isolato nell'Ue, persino Orban non lo ha seguito. Matteo Renzi? Non è un Demolition man, anche se avrebbe gradito che l'ex segretario dem gli avesse comunicato l'intenzione di lasciare il Pd prima che nascesse il governo. Dopo un primo 'assaggio' a una festa di partito, con l'intervento giovedì sera al raduno di Mdp-Articolo1, Giuseppe Conte ha debuttato davanti a una platea dell'opposizione parlando ad Atreju, la convention ...

Conte : Piano per Sud con Patto europeo : 11.12 Il governo lavora a"un Piano strutturale di rilancio del Sud che sarà parte integrante del 'Patto con l'Europa'che ho proposto ieri a Bruxelles".Lo spiega il premier in una lettera sul 'Quotidiano del Sud' in risposta al"manifesto per l'Italia"pubblicato ieri dal giornale e che il premier rilancia su Fb. Sulle autonomie,Conte sottolinea: "L'azione riformatrice del governo mira a promuovere,nel rispetto della Carta,le legittime pretese ...

Ue - Conte : chiediamo un patto per gli investimenti : Ue, Conte: chiediamo un patto per gli investimenti. Vorrei con l'Europa stabilire un patto: abbiamo una stagione riformatrice che non si esaurisce

Conte da von der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Conte a Ue : "Patto su crescita - migranti" : 13.31 "Consonanza" con von der Leyen e Tusk e "sostegno" dalla Ue, Così Conte dopo l' incontro a Bruxelles. "Abbiamo bisogno di un po'di tempo -dice- vogliamo in modo trasparente fare Patto con Ue sul nostro programma" per Italia digitale, green economy,investimenti per sviluppo orientato al lavoro."Obiettivo resta la riduzione del debito, ma vogliamo farla attraverso la crescita". Sui migranti:Roma chiede condivisione e Ue deve fare di più ma ...

Ue - Conte : “Patto con Europa per investimenti e crescita”. Poi avverte : “Obiettivo resta riduzione del debito” : “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per fare l’Italia digitale, dobbiamo fare investimenti con l’obiettivo di una maggiore crescita. Su questo c’è un patto con l’Europa”. A dirlo, a Bruxelles, dopo l’incontro con la commissaria Ursula Von der Leyen, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Ue, Conte: “Patto con Europa per investimenti e crescita”. Poi avverte: “Obiettivo ...

Conte a Bruxelles - in agenda modifica del Patto di stabilità e riforma di Dublino : Il premier vedrà la presidente designata della Commissione Ursula von der Leyen e quello uscente Jean-Claude Juncker; il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e quello designato Charles Michel. Oltre al presidente dell'Europarlamento David Sassoli

Conte a Bruxelles : Italia oggi più forte - subito al lavoro su migranti - patto di stabilità e Mezzogiorno : patto di stabilità, migranti e investimenti per il Mezzogiorno. Questi i temi che Giuseppe Conte annuncia di voler mettere sul tavolo di Bruxelles dove l'Italia, con il nuovo governo,...

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

A Monti piace il Conte bis. A patto che sia un vero governo del Rinnegamento : Pubblichiamo l'intervento integrale del senatore a vita, Mario Monti, durante il dibattito in Senato sulla fiducia al governo Conte. Signor presidente, signor presidente del Consiglio, se i cittadini si sentono lontani dalla politica e spesso la disprezzano è anche perché vedono politici che a vol