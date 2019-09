Calciomercato Juventus | Willian occasione a zero | Lampard e lo United gli ostacoli

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Ildellacontinua a guardare con attenzione agli svincolati. L’Inghilterra è da tempo fucina di giocatori di talento da acquistare a parametroed è per questo che Paratici ha puntato lì il suo mirino. Dopo le operazioni Ramsey ed Emre Can, il club bianconero potrebbe tentare l’assalto a Eriksen, in uscita dal Tottenham, e a. Il brasiliano sembra obiettivo complicato ma è probabile che un tentativo verrà fatto. Sarri potrebbe essere una spinta in più visto che ha già allenato il giocatore e lo stima non poco.: occhi suIl matrimonio tra lapotrebbe essere celebrato a giugno 2020, è infatti escluso un assalto a gennaio. Il motivo è semplice, il brasiliano va in scadenza con il Chelsea la prossima estate e da inizio prossimo anno potrà scattare il corteggiamento senza dover passare dai blues. Esterno ...

