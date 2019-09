Sondaggi | 6 su 10 bocciano il governo Lega primo partito Pd | M5s e sinistra in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) La maggioranza degli elettori ha un’opinione negativa delConte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la figura politica che ispira più fiducia e laresta di gran lunga ilcon più del 30 per cento. Sono i dati principali delo di Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso durante Start, il nuovo approfondimento politico della testata. In particolare, secondo la rilevazione, 6 intervistati su 10 hanno un’opinione negativa dell’attuale esecutivo. Il 40 per cento esprime invece un’opinione positiva: si tratta in particolare dell’approvazione degli elettori M5s (83 per cento) e del Pd (84). Tra i leader politici, invece, come sempre è il capo dello Stato ad essere un punto di riferimento sotto il profilo della fiducia (il 64 per cento risponde di fidarsi di Mattarella), mentre resta alto anche l’indice per il ...

