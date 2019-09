Retinolo per il viso | cos’è e come funziona contro le rughe

Fonte : dilei

(Di lunedì 23 settembre 2019) Chi combatte ogni giornoi segni del tempo avrà certamente sentito parlare del, uno degli ingredienti più importanti per la prevenzione dalla comparsa delle. In questa guida ti spiegheremo perché i beauty guru di tutto il mondo concordano su questo argomento e perché ildovrebbe fare parte della “dieta” quotidiana della tua pelle, a partire dai 30 anni in su.i radicali liberi: eccoIlliposolubile deriva dalla vitamina A, ovvero un acido specifico di quella vitamina. In questa sua forma, ilsvolge un ruolo essenziale per la pelle trasformandosi in un elisir di bellezza. Tra le sue funzioni principali ci sono infatti quelle di stimolare l’elasticità epidermica e la produzione di collagene. Applicazioni costanti difavoriscono inoltre la naturale luminosità della pelle, rigenerando la melanina così importante ...