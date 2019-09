Mercato Juve | sorpresa | 4 cessioni a gennaio | Dybala non si muove!

CalcioMercato Juventus : piace Haaland e Raiola può dare una mano a battere le concorrenti : È Erling Haaland il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus. Lo rivela il Guardian che svela l’interessamento dei bianconeri pronti alla battaglia con le due squadre di Manchester. Il gigante norvegese si è mostrato al mondo con la tripletta all’esordio in Champions League contro il Genk. Il Salisburgo al momento non commenta i rumors e si tiene stretto il suo gioiello che a soli 19 anni non solo è titolare ma in questa stagione ha già ...

Mercato Juventus : cessione entro il 30 settembre. E’ ancora possibile : Mercato Juventus – La società bianconera ed in particolare Fabio Paratici, è ancora a lavoro per sfoltire la rosa di Maurizio Sarri. Nelle settimane passate, si è tanto parlato delle possibili partenze di Paulo Dybala e Mario Mandzukic, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso la situazione è molto ingarbugliata, ma rimane ancora aperta una possibile soluzione, non per l’argentino ex Palermo, ma per il croato che è ormai ...

Mercato Juventus : colpo definito. Paratici sul fenomeno Haland : Mercato Juventus – Nonostante la sessione di calcioMercato si sia da poco conclusa e c’è da pensare alle questioni di campo, in casa Juventus si pensa a rinforzare la rosa. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società piemontese avrebbe messo nel mirino uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico globare. Il nome, potrebbe lasciare sbigottiti i non addetti ai lavori, ma da più parti arrivano conferme sulle ...

Mercato Juventus - sfida col Napoli : Paratici piomba sul talento di Serie A : Mercato Juventus – Tre gol nelle prime quattro giornate di Serie A. Due dei quali decisivi per i quattro punti in classifica del Genoa, che si gode la crescita di Christian Kouame. Classe 1997, la giovane punta ivoriana già la scorsa stagione rubò le attenzioni delle migliori società italiane, che anche quest’anno osserveranno da vicino le sue giocate. Mercato Juventus, Kouamè nel mirino di Paratici Sempre attive sulle future stelle, ...

Mercato Juventus - malumori al PSG : l’esterno nel mirino di Paratici : Mercato Juventus – Situazione da decifrare per Thomas Meunier. In scadenza di contratto a fine stagione con il Paris Saint-Germain, il laterale belga ha da tempo su di sé gli occhi di tanti grandi club che continuano a corteggiarlo. Paratici, che lo ha nel mirino già da un po potrebbe approfittarne. Infatti il belga oltre ad essere un gran terzino, ha ricoperto più volte il ruolo di centrocampista e garantirebbe ai bianconeri una ...

CalcioMercato Juventus - Dybala verso l'addio a gennaio (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo primo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, finora ha collezionato solo una serie di panchine, nonostante l'apprezzamento iniziale di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, infatti, nella sua prima conferenza stampa alla Juventus aveva detto di ...

Mercato Juventus - addio a gennaio : il centrocampista conteso da due big : Mercato Juventus – Nonostante il ridimensionamento mediatico del caso, l’esclusione dalla lista Champions di Emre Can continua a riverberarsi sulle dinamiche di Mercato bianconere. Il centrocampista tedesco sin qui ha disputato solo mezzora nella sfida contro il Napoli e spera di trovare maggiore spazio nella gara di domani contro il Verona. Mercato Juventus, Emre Can verso l’addio Al di là del minutaggio che riuscirà ad ...

CalcioMercato - Golovin : 'Ho rifiutato Chelsea e Juventus' : Nell'estate del 2018 alla Juventus è stato accostato il nome di Aleksandr Golovin. Il russo era ambito da diversi club ma poi scelse di andare al Monaco. La Juve per lui fece anche alcune offerte, che però non bastarono a convincerlo. Il giocatore, adesso in forza al Monaco, ha spiegato che ha rifiutato diverse proposte fra cui quella bianconera: "Ho detto no al Chelsea e ai bianconeri perché non ero pronto per un salto così grande"....Continua ...

CalcioMercato - Allegri pronto a tornare in panchina : cessione della Juve - Josè Mauri trova squadra : Il Calciomercato continua a regalare spettacolo, la sessione estiva è da poco terminata ma i club italiani e non solo continuano a muoversi per non farsi trovare impreparati per le sessioni di gennaio ed anche per la prossima estate. E’ calda anche la situazione per le panchine, in particolar modo novità clamorose potrebbero arrivare anche entro le prossime settimane. ANSU FATI E’ UN CITTADINO SPAGNOLO – Ansu Fati sta ...

CalcioMercato Juventus - gennaio di fuoco : arriva il colpo dal Real Madrid : Calciomercato Juventus- Mercato estivo appena archiviato e spazio per le prime indiscrezioni di mercato in vista della prossima finestra invernale. Fabio Paratici valuterà attentamente il da farsi, la sensazione è che ci saranno diverse novità sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Nelle ultime ore starebbe trovando conferma il clamoroso accostamento ad Isco. Il centrocampista del Real Madrid, come riportato dalla stampa spagnola, ...

CalcioMercato Juventus : bianconeri pronti a chiudere - ma c’è anche l’Inter : Calciomercato Juventus: Arrivano novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera. La società piemontese, infatti, è pronta a chiudere un altro colpo di mercato, ma è ben consapevole che ci sarà da lottare con altre italiane. Sul calciatore finito sul taccuino dei dirigenti bianconeri, c’è il calciatore ungherese Dominik Szoboszlai. Calciomercato Juventus: sarà battaglia con Inter e Lazio Secondo quanto riportato dal sito ...

Mercato Juventus - colpo Paratici : altro affare a costo zero. Mistero Dybala! : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Come anticipato in mattinata, i bianconeri sarebbero pronti a tentare un affondo su Rakitic del Barcellona. Il centrocampista croato potrebbe vestire bianconero in uno scambio alla pari con Emre Can. Tutto dipenderà dalle reali intenzioni del centrocampista tedesco, il quale potrebbe valutare anche ...

CalcioMercato - quanta influenza! Ad inizio estate Juve favorita - poi il crollo : ecco chi ‘comanda’ ora… : L’influenza del Calciomercato è fortissima su quelli che sono i giudizi finali degli obiettivi di una squadra. Panoramica questa important, analizzando i dati di bwin Data Center (www.bwin.it) sulla prossima vincitrice dello scudetto. All’inizio dell’estate, infatti, la Juventus era decisamente in testa nei pronostici per la vittoria finale con il 57% delle puntate, seguita dall’Inter con il 23% e dal Napoli con ...

CalcioMercato Juventus - Rakitic a gennaio : pazza idea dallo United : Calciomercato Juventus- Dopo la sessione di mercato estiva, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche per quel che riguarda il mercato invernale. Come anticipato nei giorni scorsi, resta viva l’ipotesi di scambio tra Emre Can e Rakitic, con il centrocampista del Barcellona autentico pupillo di Sarri. La sensazione è che lo scambio potrebbe entrare nel vivo solamente nel caso in cui il centrocampista ...