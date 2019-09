Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019)Sulè ilispirato alledi Lucianochela presentazione con la presenza alla prima, in programma giovedì 26 settembre. Ilsarà in scena al 27 ottobre al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano ma non si fermerà al capoluogo lombardo: varcherà la regione per raggiungere molte altre città italiane. Con testo originale e regia di Chiara Noschese e i più grandi successi di LucianoSullascia spazio a 13 protagonisti, lungo 2 atti e 20della discografia dinell'arco di un decennio. Dal Capodanno 1990 si arriva infatti al Capodanno del 2000 e in scena vanno le vicende di un gruppo di ragazzi che dalla soglia della maturità raggiunge l'età adulta. I 13 protagonisti si alternano e si intrecciano tra le vicende delle rispettive vite intervallate dai successi del Liga, da Certe Notti a Non è ...

OptiMagazine : Ligabue benedice Balliamo Sul Mondo, il musical con le sue canzoni -