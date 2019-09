Il mondo di Cyberpunk 2077 sarà pieno di storie da esplorare

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019) I fan si aspettano molto da, il che non è sorprendente, considerando il fatto che il gioco è stato sviluppato dallo studio di The Witcher 3. Per questo motivo, soprattutto, i giocatori si aspettano un RPG che permetta un'immersione all'interno di undi personaggi eavvincenti, sia che si tratti della trama principale o delle quest secondarie.Secondo CDPR, questo è esattamente quello che il gioco offrirà. Parlando con GamesIndsutry, il concept art coordinator diMarthe Jonkers ha affermato che la narrazione è la priorità sopra ogni altra cosa e che il prossimo titolo si concentrerà anche su questo, offrendo unche i giocatori vorrannoin lungo e in largo."Alcuni giocatori probabilmente vorranno concentrarsi sull'azione, ma in CD Projekt RED ci occupiamo in modo molto serio della narrazione", ha detto Jonkers. "Questa è la ...

