Di Maio al M5S | «Basta proposte a vanvera | devo difendere i conti in Ue»

Umbria - il candidato di PD e M5S è Vincenzo Bianconi. La soddisfazione di Di Maio e Zingaretti : Il MoVimento 5 Stelle e il PD hanno trovato l'accordo sul candidato alle elezioni regionali in Umbria. A presentarlo è Luigi Di Maio con un lungo post su Facebook in cui spiega:"Il candidato civico che il MoVimento 5 Stelle sosterrà alle elezioni regionali in Umbria sarà Vincenzo Bianconi, 47 anni, presidente umbro di Federalberghi e soprattutto imprenditore nel settore della ricezione turistica di Norcia. Ha vinto premi internazionali ...

Umbria - accordo Pd-M5S su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»

Elezioni Umbria - candidato di M5s e Pd è presidente Federalberghi. Di Maio : “È la persona giusta”. Zingaretti : “Nome forte” : Dopo le rinunce e i passi indietro di Francesca Di Maolo eStefania Proietti c’è una candidatura alla presidenza dell’Umbria. Su cui M5s e Pd convergono. Si tratta di Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi. L’imprenditore di Norcia si presenta dicendo di essere “innamorato” della sua terra: “È ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di ...

Umbria : manca ancora accordo M5S-Pd - Di Maio insiste su Proietti - Pd cerca alternativa : Roma, 20 set. (AdnKronos) – A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel ‘patto civico’ lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una difficile intesa. Dopo l’ok della base M5S sulla piattaforma Rousseau, i vertici del Movimento tirano dritto sul nome della ...

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Umbria : su Rousseau passa la linea Di Maio col 60%. M5s : "Si apre una nuova era" : passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria. ALla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%). "Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle. "Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul ...

Carola Rackete - Paola Nugnes contro Luigi Di Maio : "Lei a capo del M5s" : "Che bello se Carole Rackete fosse stata il capo politico del m5s!!". Paola Nugnes lancia una chiara frecciatina a Luigi Di Maio, ora non solo capo politico ma pure ministro degli Esteri del Conte bis. "Mi sarei aspettata, perché eravamo così, che avremmo portato le sue stesse precise parole con la

Luigi Di Maio - la profezia di Becchi si è avverata : "M5s nei verdi europei - ci siamo". Svolta rossa : La conferma arriva da Luigi Di Maio: i 5 Stelle stanno per entrare "nella grande famiglia dei verdi" all'Europarlamento. La grande mutazione del Movimento 5 Stelle è giunta dunque al traguardo: da mina vagante anche in Europa a costola della sinistra. La profezia di Paolo Becchi risale a qualche gio

Luigi Di Maio - "una poltrona per Di Battista". Allarme rosso nel M5s : come vogliono "normalizzarlo" : Non ha parlato per caso, Alessandro Di Battista. Il suo sfogo contro il Pd e l'invito al M5s a non fidarsi né di Renzi né dei dem "derenzizzati" ha agitato i vertici dei 5 Stelle, Luigi Di Maio in testa. Tanto più che lo stesso ex deputato, ormai battitore libero, giura che non sarà l'ultima volta:

Di Battista scuote M5S - non vi fidate di Pd e Renzi. Marcucci replica : Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, e' l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessita' sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non e' un mistero, non ...

M5s - rivolta dei senatori contro Di Maio : "Dimissioni di massa" - saltano in aria i grillini : Dopo la scissione di Renzi dal Pd, quella nel Movimento 5 Stelle da Luigi Di Maio. Il retroscena del Messaggero è esplosivo e porta alle estreme conseguenze le tensioni latenti tra i grillini fin dai giorni dell'inciucio con i dem. Nodo del contendere, l'alleanza alle regionali in Umbria e non solo.