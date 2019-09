Brescia-Juventus | Serie A | programma | orario e tv Quando inizia e dove vederla

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) Si gioca domani sera l’incontro trache apre la quinta giornata dellaA di calcio 2019-2020. I padroni di casa arrivano a questa sfida forti dei sei punti costruiti con le vittorie sul Frosinone per 3-2 e sull’Udinese per 0-1, a fronte delle sconfitte contro il Milan per 1-0 e il Bologna per 3-4. Gli ospiti, invece, giungono con tre successi e il pareggio con la Fiorentina sulle spalle, oltre all’esordio in Champions League che ha portato in casa bianconera il pari in casa dell’Atletico Madrid. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2011,labatté ilper 2-1. Per la squadra di Maurizio Sarri c’è la possibilità di incamerare tre punti in un turno nel quale la capolista Inter riceve la Lazio quinta in classifica. Segui live e in esclusivasu DAZN, match ...

juventusfc : Bianconeri subito al lavoro per preparare la trasferta di Brescia ?? - juventusfc : #BresciaJuve STORY ??Nel 2005 l'ultima vittoria al Rigamonti... chi non esultò a quel gol di @Ibra_official ? ??… - fdbianconero32 : RT @juventusfc: #BresciaJuve STORY ??Nel 2005 l'ultima vittoria al Rigamonti... chi non esultò a quel gol di @Ibra_official ? ?? https://t.co… -