Ultimatum di Di Maio al governo

Governo - Di Maio : «Io il più scettico su Pd. Fidarsi? La prova sarà il taglio dei parlamentari». Dem : «No Ultimatum» : «È stato difficile cambiare coalizione di Governo in una estate, lo ammetto». «taglio parlamentari, salario minimo e no aumenti dell’Iva. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?». «Proietti candidata in Umbria»

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari». La replica dem : «Si farà ma no Ultimatum» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Riforme : Pd a Di Maio - taglio parlamentari non si discute ma no Ultimatum su tempi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Del resto, fanno notare fonti parlamentari dem, il ‘pacchetto complessivo’ sulle Riforme è uno dei punti qualificanti dell’accordo di governo tra Pd e 5 Stelle. E come tale, si sottolinea, va rispettato. Quindi se occorrerà “un po’ di tempo in più per chiudere, non sarà una tragedia spostare un po’ più in là il voto sul taglio dei parlamentari. O i 5 Stelle temono che la legislatura ...

Riforme : Pd a Di Maio - taglio parlamentari non si discute ma no Ultimatum su tempi/Adnkronos : Roma, 20 set. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – “Intanto la lealtà del Pd non si misura sul taglio dei parlamentari. Abbiamo dato la nostra parola e si farà, non si discute. Ma l’accordo di governo prevede che il taglio sia accompagnato da un’intesa complessiva su legge elettorale e modifiche costituzionali. Ci stiamo lavorando, e bene, con il sottosegretario Fraccaro. E se serve un po’ di tempo per definire ...

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari». La replica dei dem : «Ok ma no Ultimatum sui tempi» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

M5s e Pd da Conte - "passi avanti per il programma" | Ma i dem aspettano segnali da Di Maio | Di Battista : no Ultimatum : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

M5S-Pd - perché l’Ultimatum di Di Maio non è sui 20 punti del programma : I venti punti dell’ultimatum di Luigi Di Maio, guardati nel merito, configurano in realtà una piattaforma che avvicina molto le parti

Governo - Di Maio : nessun Ultimatum - ma non svendiamo valori M5S : "Qui non e' questione di ultimatum, qui il punto e' che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone

M5S-Pd - Ultimatum di Di Maio frena la trattativa : slitta alle 12 il vertice con Conte : Il leader politico dei Cinque Stelle ha cercato di attenuare il peso delle parole che aveva pronunciato in precedenza. «Non è questione di ultimatum - ha spiegato - qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri»

Zingaretti : "Stop agli Ultimatum o non va" | Di Maio : vogliamo il nostro programma : Di Maio: "Se entreranno i punti M5s nel programma di governo si parte, altrimenti meglio il voto". Tra i passaggi controversi quello sui decreti sicurezza.

Nuovo Governo M5S-Pd a rischio - Boschi : 'Ultimatum di Di Maio irricevibile' : L'ipotesi elezioni, ad un certo punto, sembrava essere ad un passo dall'essere scongiurata in maniera definitiva. Nonostante un'eterogeneità evidente, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano lanciato segnali inequivocabili rispetto al fatto che la legislatura sarebbe andata avanti grazie ad un'intesa politica sulle linee programmatiche e al sostegno da affidare ad un Governo presieduto da Giuseppe Conte. Nelle ultime ore, però, ...

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» Domani vertice Conte-M5S-Pd | I 20 punti Zingaretti : «Adesso basta Ultimatum» : Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili». M5S: «Ci atterremo alle decisioni di Rousseau: non abbiamo cambiato idee, vogliamo cambiare il Paese»

Zingaretti : "Basta con Ultimatum inaccettabili"<br> Di Maio : "Sono 20 punti da rispettare" : Le parole di Luigi Di Maio subito dopo l'incontro di oggi con Giuseppe Conte hanno scatenato varie reazioni, tra le più accese quelle dei dem Andrea Orlando, che ha chiesto se il M5S abbia cambiato idea, e Maria Elena Boschi, che ha parlato di ultimatum irricevibile. A riassumere la posizione del PD c'è ovviamente il segretario Nicola Zingaretti che su Twitter ha commentato:"Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare ...

Borsa : Ultimatum di Di Maio fa azzerare il rialzo : L’ultimatum di Luigi Di Maio, dopo la consultazione a Montecitorio con Giuseppe Conte, ha mandato letteralmente in fibrillazione il mondo politico, ma non solo. Il leader del Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente respinto al mittente le richieste del Partito Democratico di modificare profondamente i due decreti Sicurezza approvati dal precedente governo gialloverde. Inoltre, l’ex vicepremier ha ribadito la volontà del suo partito di portare a ...