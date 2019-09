Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Gli spagnoli si preparano a votare per la quarta volta in quattro anni. E’ dalledel 2015 che l’equilibrio bipartito dellaè stato infranto, trasformando quella che era una democrazia stabile, con alternanza di governo, in una nazione politicamente frammentata. Dal 2015, l’ingresso in parlamento di Podemos a sinistra e di Ciudadanos a destra ha indebolito la forza elettorale dei due partiti tradizionali, il Psoe e il Pp, socialisti e conservatori rispettivamente. E questo è un fenomeno assolutamente non circoscritto alla: in Italia negli ultimi due anni abbiamo avuto la vittoria del Movimento 5 Stelle, la trasformazione della Lega in partito nazionale e quella di correnti interne al Pd in nuovi partiti. Nel Regno Unito quest’anno Nigel Farage ha vinto leeuropee, i liberal democrats sono arrivati secondi mentre sia i conservatori che i laburisti si sono ...

you_trend : ?? BREAKING: Spagna, Pedro Sanchez annuncia nuove elezioni per il 10 novembre - l_napoleoni : RT @ilfattoblog: SPAGNA 'Dopo le ultime elezioni il Psoe avrebbe potuto raggiungere un accordo per governare con Podemos, ma non lo ha fatt… - Noovyis : (Spagna, Sanchez spera nel bipartitismo con le nuove elezioni. Ma tornare indietro non si può) Playhitmusic - -