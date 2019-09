Nintendo Switch | i 20 migliori giochi di sempre

Final Fantasy 7 e 8 Remastered Twin Pack Edition annunciato per Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 Remastered Twin Pack Edition per Nintendo Switch, permettendo così ai fan di lunga data della serie o ai neofiti di accedere a due delle esperienze JRPG più apprezzate di sempre con un unico pacchetto.Entrambi i titoli inclusi sono stati rimasterizzati per le console odierne, con migliorie sotto il punto di vista del comparto tecnico, e includono una serie di opzioni per rendere più ...

Borderlands su Nintendo Switch? Il direttore creativo di Gearbox non lo esclude : Da tempo Gearbox ha escluso l'eventualità di un porting per Nintendo Switch di Borderlands 3, ma questo non significa che nessun altro titolo della serie non possa arrivare in futuro sulla console di casa Nintendo.Durante il The Borderlands Show andato in onda ieri, dove tra le altre cose è stato presentato l'evento di Halloween Bloody Harvest, il creative director Paul Sage, ha lasciato intendere che prima o poi la saga potrebbe arrivare su ...

Nintendo Switch Lite - ad un primo contatto rivela maggiore portabilità ma anche schermo e batterie migliorate rispetto alla console standard : Switch Lite, la versione only portable della console di Nintendo esordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, ...

Nintendo Switch Lite esce oggi 20 settembre : tutte le novità nel video unboxing : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è finalmente arrivato! Dopo aver annunciato il nuovo modello della sua ultima console, la casa di Super Mario ha infatti messo a disposizione di tutti gli appassionati questa versione più piccola e compatta del device ibrido nella giornata di oggi, 20 settembre 2019. E, per ricordarci l'appuntamento dal forte sapore geek, ha pubblicato un video unboxing ufficiale con Kit & Krystal, i due conduttori ...

Psikyo Shooting Stars Alpha arriva su Nintendo Switch nel 2020 : NIS America è felice di annunciare che Psikyo Shooting Stars Alpha sarà disponibile il 24 gennaio 2020 in Nord America! Psikyo Shooting Stars Alpha insieme a Psikyo Shooting Stars Bravo saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch™ in due distinte collection che racchiudono il meglio di Psikyo! STRIKERS 1945 – La misteriosa organizzazione C.A.N.Y. cerca di conquistare il mondo con potenti super-armi e ...

Neo Cab - il titolo narrativo che vi mette nei panni di una tassista cyberpunk - arriva il prossimo mese su PC e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Chance Agency sono entusiasti di annunciare il loro gioco narrativo di sopravvivenza Neo Cab che arriverà su PC via Steam (14,99 euro) e Nintendo Switch (19,99 euro) a partire dal 3 ottobre.Neo Cab, vi sfida a rimanere umani in un mondo sopraffatto dall'automazione. Giocherete nei panni di Lina, uno degli ultimi tassisti umani in un mondo guidato dai robot. Il vostro unico amico è scomparso e, ...

Nintendo Switch Lite - prova : Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di provare Switch Lite la prima revisione ufficiale della riuscitissima console ibrida della grande N. Zitta zitta, Nintendo ne ha portata anche un'altra nei negozi: attraverso una revisione dei processi costruttivi dell'hardware originale, le nuove versione di Switch standard, quelle che cominciano con la sigla HAD, possono vantare una durata della batteria maggiore e uno schermo più luminoso. Ne ha parlato ...

Alan Wake Remaster in arrivo su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch? : Alan Wake potrebbe ricevere una versione Remaster molto presto, secondo una nuova voce che si sta diffondendo in rete nelle ultime ore. I rumor provengono da un video dello YouTuber Doctre81 e ha acquisito una certa popolarità sui forum di ResetEra.Tutto si basa su una pagina LinkedIn di un membro dello staff di Virtuos, che afferma di essere al lavoro su un "remake" di un gioco di avventura "3A". Virtuos ha già una storia di collaborazione con ...

Warner Bros annuncia LEGO Jurassic World per Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Universal Games e Digital Platforms annunciano oggi che il videogioco campione di vendite del 2015 LEGO® Jurassic World sarà disponibile su Nintendo Switch™ in Italia a partire dal 19 settembre. Il gioco supporta anche la modalità portatile e si potrà giocare su Nintendo Switch Lite. Sviluppato da TT Games e prodotto da Warner ...

Aperti i pre-ordini per Asphalt 9 : Legends - in uscita su Nintendo Switch l’8 ottobre : Gameloft, leader nello sviluppo e nella distribuzione di giochi, è entusiasta di annunciare che Asphalt 9: Legends, l’ultimo capitolo della più popolare serie di racing game per mobile, è ora disponbile per il pre-order sul Nintendo eShop di Nintendo Switch™. Asphalt 9: Legends sarà disponibile in tutto il mondo gratuitamente a partire dall’8 ottobre 2019. Asphalt 9: ...

Ni No Kuni : La minaccia della Strega Cinerea Remastered è in arrivo su PlayStation 4 - PC e Nintendo Switch questo venerdì : Grazie alla grafica e al design migliorato di Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered, disponibile da questo venerdì per PlayStation 4 e PC, i giocatori potranno vivere al meglio la storia di Oliver nel suo viaggio incantato per recuperare sua madre da un altro mondo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Namco:Leggi altro...

I Giochi classici di Dragon Quest arrivano su Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato che i primi tre Giochi classici della serie Dragon Quest® saranno disponibili su Nintendo Switch™ a partire dal 27 settembre. I fan potranno riscoprire le origini di Questa leggendaria saga RPG e quindi l’intera trilogia di Erdrick su Dragon Quest, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line™ e Dragon Quest III: The Seeds of Salvation®, che potranno essere scaricati ...

Dragon Quest I - II e III per Nintendo Switch stanno per arrivare in occidente : Square Enix pubblicherà le versioni Switch di Dragon Quest, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line e Dragon Quest III: The Seeds of Salvation tramite il Nintendo eShop il 27 settembre per $ 4,99, $ 6,49 e $ 12,49 rispettivamente.Una raccolta fisica che include tutti e tre i titoli è prevista anche per Switch in Asia con sottotitoli in inglese, cinese e coreano a ottobre. Ecco una panoramica dei titoli, tramite Square Enix:Leggi ...

Il nuovo Nintendo Switch con il Tegra X1 revisionato testato a fondo - recensione : La console ibrida di Nintendo si sta evolvendo tramite un Tegra X1 revisionato, scoperto per la prima volta spulciando i dati del firmware 5.0 di Switch uscito nel marzo 2018, più piccolo e moderno. I suoi vantaggi in termini di efficienza pongono le basi per l'imminente arrivo della console portatile Switch Lite, ma l'upgrade del SoC Nvidia prende anche il centro del palcoscenico in una versione revisionata del modello standard attuale, che è ...