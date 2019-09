L?Infanzia di Eva Grimaldi | ?Dislessica e balbuziente Cresciuta con i pacchi della

“Nati per Leggere” : 20 anni fa nasceva iL progetto che promuove La Lettura per L’infanzia : La lettura non ha età: lo dimostra “Nati per leggere”, il progetto messo in piedi vent'anni fa da pediatri, bibliotecari e pedagogisti per promuovere l’abitudine a sfogliare un libro fin dai primissimi anni di vita. Anche da neonati si può essere appassionati lettori: con il supporto dei genitori, ovviamente, imparando che ogni singola storia è uno strumento fondamentale per crescere.Continua a leggere