A Hong Kong ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia | nel 16esimo weekend

Hong Kong - nuova domenica di proteste : 11.04 Le autorità di Hong Kong hanno tagliato i collegamenti di autobus e treni all' aeroporto internazionale della città, mentre la ex colonia britannica si prepara a una nuova domenica di proteste anti-governative. La polizia anti-sommossa ha preso posizione nella principale stazione di treni che collega allo scalo aeroportuale,nel tentativo di boicottare i piani dei manifestanti di colpire proprio l'aeroporto,l'ottavo più frequentato al ...

Il report di Amnesty International sulle violenze della polizia a Hong Kong : (foto: NTHONY WALLACE/AFP/Getty Images) Alcuni dei manifestanti che negli ultimi mesi sono scesi in piazza a Hong Kong per chiedere più democrazia e meno ingerenza da parte della Cina, sono stati arrestati in modo arbitrario e hanno subito violenza anche quando erano a terra, con le mani ammanettate dietro la schiena. Una percentuale di loro è stata anche minacciata e torturata in carcere. Gli abusi della polizia emergono da un report di Amnesty ...

La Cina ha usato dei “troll di stato“ per mettere in cattiva luce le proteste di Hong Kong : (foto. Anthony Kwan/Getty Images) Questa estate, mentre il mondo intero seguiva l’evolversi delle proteste a Hong Kong e si domandava come e quando la Cina sarebbe intervenuta, migliaia di pseudo-troll – o meglio: utenti con scarsa propensione al dialogo, per così dire – riconducibili al Regno di mezzo cercavano di influenzare il dibattito sui social network in favore di Pechino. Il fatto che la Cina cerchi di influenzare il dibattito ...

Hong Kong : deraglia treno - diversi feriti : Un incidente ferroviario si è verificato stamane a Hong Kong, durante l'ora di punta, provocando otto persone ferite e causando gravi disagi alla rete della metropoli cinese. Come si vede dalle...

Deraglia treno ad Hong Kong - diversi feriti : Diverse persone sarebbero rimaste ferite nel Deragliamento di un treno avvenuto questa mattina a Hong Kong: lo riferisce l’emittente Tvb precisando che il convoglio è uscito dai binari improvvisamente. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente, precisano i media locali. L'articolo Deraglia treno ad Hong Kong, diversi feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

“Proteggiamo i giovani dal lato oscuro della Cina”. Le voci dei volontari anziani di Hong Kong : È il quindicesimo weekend consecutivo di proteste a Hong Kong. Il 15 settembre migliaia di manifestanti hanno sfidato il divieto della polizia cinese e hanno partecipato alla marcia pro-democrazia partita dall'area dello shopping di Causeway Bay e diretta verso Central, la zona delle sedi governativ

Borsa - Hong Kong apre a -0 - 69% : 04.50 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo, alla prova dei mercati dopo un altro weekend di scontri tra una frangia dei dimostranti pro-democrazia e la polizia. L'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,69%, a 27.162,84 punti. In rialzo, invece, Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite salgono entrambi dello 0,35%, attestandosi, rispettivamente, a 3.041,92 e 1.687,12 punti.

Hong Kong - polizia usa lacrimogeni : 13.00 La polizia ha usato i lacrimogeni e i cannoni ad acqua caricati con uno speciale colorante blu nel centro di Hong Kong, all'Admiralty, per disperdere le diverse centinaia di manifestanti coi quali ci sono stati scontri soprattutto ad Harcourt Road, dove è stata issata la bandiera nera, a segnalare l'arrivo imminente delle cariche di gas. Gli agenti hanno risposto dopo l'occupazione di Hennessy Road, Queensway e Des VoeuX Road Central,e i ...

Migliaia di persone sono scese in piazza a Hong Kong per il 15esimo weekend di fila per manifestare a favore della democrazia : Stamattina decine di Migliaia di persone sono scesi nel centro di Hong Kong per il 15esimo weekend di fila per manifestare a favore della democrazia. Come di consueto ci sono stati scontri fra la polizia e i manifestanti: Bloomberg scrive

Hong Kong - migliaia sfidano il divieto della polizia : lacrimogeni sul corteo pro-democrazia : Quindicesimo weekend di proteste: la marcia partita dall'area dello shopping di Causeway Bay è diretta verso la zona delle sedi governative e istituzionali

Hong Kong - sit in davanti al Consolato britannico. In migliaia sfidano il divieto della polizia e protestano : Chiedono al governo britannico di “salvare Hong Kong” mentre sventolano la Union Jack e cantano l’inno nazionale ‘God Save the Queen’. Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consolato britannico dell’ex colonia che nel 1997 tornò sotto la sovranità cinese, per chiedere il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e la mobilitazione per le riforme democratiche. E nel 15esimo ...

