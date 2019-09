Ultras Juventus | la sfida del leader dei True Boys | «Voglio vedere chi offenderà più

Gazzetta : Juventus - sfida tra Ultras per il potere in curva : “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” : Massima allerta, scrive la Gazzetta dello Sport, per la gara di oggi della Juve. Dopo la denuncia della società e gli arresti degli ultras, oggi è stato decretato “livello 3 di rischio” all’Allianz Stadium. per la prima volta non penzoleranno gli striscioni dei gruppi, sequestrati dalla Digos. Da Tradizione ai Drughi, revocata l’autorizzazione a esporre i simboli. E per la prima volta nelle curve italiane entreranno gli ...

Bernardeschi Juventus - l’attaccante gela gli Ultras : pungente messaggio su Facebook! : Bernardeschi Juventus- Federico Bernardeschi, protagonista di un’intercettazione, nella quale veniva accusato di aver regalato la sua maglia ad un gruppo Ultras sbagliato, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vicenda, uscendo allo scoperto senza particolari peli sulla lingua. L’attaccante della Juventus ha rotto gli indugi con un messaggio su Facebook, nel quale ha spiegato il suo punto di vista, ...

Juventus - il boicottaggio a Ronaldo e la legge non scritta sui palloni : quando arrivano in curva - devono essere consegnati agli Ultras : Colpire i simboli, i giocatori della propria squadra, anche le star. Nella loro ottica, quella di spingere la società a cedere biglietti, abbonamenti e borsoni con maglie e tute, i capi ultras della Juventus, quelli arrestati lunedì nell’operazione “Last Banner”, non si ponevano limiti. Così prendevano di mira i due acquisti dell’estate 2018: Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, l’attuale capitano. Ma pretendevano anche che gli venissero ...

Juventus - gli Ultras bianconeri diserteranno la trasferta di Madrid [DETTAGLI] : Una decisione clamorosa quella dei tifosi della Juventus. Gli ultras juventini diserteranno gli spalti del Wanda Metropolitano di Madrid, dove domani sera i bianconeri affronteranno l’Atletico Madrid nella prima gara dei gironi della Champions League. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, i pochi che, nonostante i costi elevati della trasferta, avevano deciso di seguire la squadra, resteranno a casa in segno di protesta ...

Clamoroso Juventus - le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo : “quello non sa come funzionano le cose?” : Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni Ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli Ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del Clamoroso. Un episodio riguarda anche ...

Crosetti : la Juventus ha denunciato gli Ultras - gli altri club non la lascino sola : Battere il branco degli stadi si può fare, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, perché hanno nomi, cognomi e indirizzi. Basta andarla a prendere, come ha dimostrato la Juve denunciando i suoi tifosi, che tifosi proprio non sono. I 12 arresti e tutta l’indagine della Digos non sono solo una sorprendente novità, ma possono rappresentare un punto di svolta per il calcio italiano. Come spesso le accade in campo e nelle strategie ...

Il suicidio dell’Ultras Juventus Bucci - la Procura riapre l’inchiesta e indaga per omicidio : La Procura di Cuneo Da istigazione al suicidio a omicidio. Il dubbio, la famiglia, non ha mai smesso di coltivarlo. E ora la Procura di Cuneo lo fa proprio, modificando il reato su cui indaga per chiarire le circostanze della morte di Raffaello ‘Ciccio’ Bucci, il capo ultrà, collaboratore dei servizi segreti e della Juventus nella gestione dei rapporti con la curva, morto precipitando da un viadotto di Fossano (Cuneo) il 7 luglio 2016. Lo ...

Ricatto alla Juventus : "Gli Ultras possono distruggere il club" : Luca Fazzo Arrestati dieci boss della curva: tra loro Dino Mocciola, leader dei Drughi. La minaccia: "Dateci i biglietti o facciamo i cori razzisti". L'esposto della società «La Curva Sud è morta». Lo striscione appare ieri pomeriggio davanti all'Allianz, lo stadio della Juve. E verrebbe da dire: magari. Perché le carte dell'inchiesta che ha spedito in galera sei capi della Curva bianconera, e altri quattro ai domiciliari, raccontano ...

Juventus - così iniziarono le minacce degli Ultras : “Non scherzate - siete quotati in borsa”. Tra i ricatti la finta contestazione a Bonucci : La stagione 2017/18 è conclusa. Il rapporto tra Juventus e ultras è finito sotto i riflettori dopo l’indagine della Dda di Torino, “Alto Piemonte”, la Commissione parlamentare antimafia si è attivata e anche la giustizia sportiva. Il 17 aprile 2018 il questore Francesco Messina chiede alla società di interrompere la cessione di biglietti gratuiti. A giugno Alberto Pairetto, supporter liaison officier del club di Andrea Agnelli, ha un compito ...