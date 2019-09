Tale e Quale show | Enrico Brignano giudica Flora Canto Social impazziti per quel

Ascolti tv 20 settembre 2019 : Tale e Quale Show batte Rosy Abate : Ascolti tv di venerdì 20 settembre 2019: vince la serata Tale e Quale Show La sfida agli Ascolti tv di venerdì 20 settembre 2019 è stata vinta nettamente da Tale e Quale Show. Non si trattava di una sfida qualunque, perché se è vero che il programma di Carlo Conti è quasi imbattibile (Ciao Darwin […] L'articolo Ascolti tv 20 settembre 2019: Tale e Quale Show batte Rosy Abate proviene da Gossip e Tv.

Agostino Penna - Tale e Quale Show Vittoria al maschile nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2019: Agostino Penna ha infatti 'staccato' tutti i suoi avversari con l'imitazione di Gaetano Curreri, il leader degli Stadio. Niente di invariato, invece, per Sara Facciolini, Eva Grimaldi e Francesco Pannofino, ancora ai margini della classifica e con diverse difficoltà da affrontare per quanto concerne le performance

Francesco Monte criticato per le imitazioni a Tale e Quale - la Goggi : 'Il web è cattivo' : Venerdì scorso è iniziata una nuova avventura professionale per Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne dopo essersi messo in gioco come concorrente del Grande Fratello Vip e L'Isola dei famosi, ha accettato di prendere parte al cast della nona edizione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, dove bisogna imitare cantanti famosi italiani ed internazionali. Le prime due puntate dello show hanno visto Francesco al centro ...

Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.762.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Rosy Abate 2 ha raccolto davanti al video 3.138.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.072.000 spettatori pari al 4.6% di share e S.W.A.T. 815.000 (4.3%). Su Italia 1 X-Men Le Origini – Wolverine ha catturato l'attenzione di 1.082.000 spettatori (5.1%).

Tale e Quale - Carlo Conti saluta Emma Marrone in diretta : "Un abbraccio gigantesco" : La cantante salentina ha annunciato di doversi prendere una pausa per risolvere dei problemi di salute

Enrico Brignano a Tale e Quale Show 2019 giudica la "moglie" Flora Canto La seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 è stata piuttosto impegnativa per Flora Canto. La soubrette romana è stata giudicata dal compagno Enrico Brignano, invitato da Carlo Conti a ricoprire il ruolo di giurato speciale per promuovere il suo ultimo

Tale e Quale show - puntata del 20 settembre 2019 : vince Agostino Penna : Nel secondo appuntamento di Tale e Quale show è Agostino Penna a trionfare nella sua imitazione di Gaetano Curreri, voce degli Stadio, seguito da Gigi e Ross a 64 punti e Lidia Schillaci (vincitrice della scorsa puntata) con 64. Nella classifica dei giudici, toTale sintonia nel dare il punteggio più alto (16 punti) a Penna mentre il fanalino di coda è stata Eva Grimaldi nel remake di Milva che sembra non abbia soddisfatto, per lei solo una ...

Tale e Quale Show 2019 ritorna con la seconda puntata e un nuovo giro di esibizioni. Dopo la vittoria della Schillaci, assistiamo alle nuove performance dei dodici concorrenti in gara. Giudice ospite della serata: Enrico Brignano. Un azzardo considerando che fra i partecipanti c'è la moglie e per questo dovrà dimostrare di essere il più imparziale possibile.

Il saluto di Carlo Conti per Emma Marrone durante Tale e Quale Show : "Le mando un abbraccio gigantesco" : Nel secondo appuntamento di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha rivolto un affettuoso pensiero per Emma Marrone. La cantante salentina nella giornata di oggi ha annunciato una pausa lavorativa a causa di problemi di salute che la costringono a fermarsi, innumerevoli i messaggi di vicinanza e affetto arrivati oltre che da suoi fans anche da colleghi del mondo della musica e dello spettacolo. Tale e ...

Tale e Quale show - puntata del 20 settembre 2019 : Tale e Quale show, assegnazioni terza puntata di Venerdì 27 settembre 2019 Gigi e Ross imiteranno Ornella Vanoni e Gino Paoli Tiziana Rivale - Patty Pravo Davide de Marinis - Edoardo Bennato Francesco Pannofino - Fred Buscaglione Jessica Morlacchi - Laura Pausini Lidia Schillaci - Elisa David Pratelli - Pippo Franco Eva Grimaldi - Grace Jones Francesco Monte - Ed Sheeran Sara Facciolini - Jennifer Lopez Agostino Penna ...