Taglio parlamentari | Giorgetti | “Lo voteremo | ma serve riflessione su Parlamento

Il M5s spinge sul Taglio dei parlamentari. Cautela dal Pd - che frena anche sulla legge elettorale : Luigi Di Maio lancia un aut aut agli alleati di governo sul taglio degli eletti: "La fiducia si dimostra. E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari". Il leader pentastellato fissa anche la dead line: entro le prime due settimane di ottobre. Proprio mercoledì la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio stabilirà il calendario dei lavori dell'Aula e, quindi, la data ...

Di Maio chiede il Taglio dei parlamentari "per rafforzare la fiducia del governo" : "Il taglio dei parlamentari sarà una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa il governo. Non credo che ci saranno frizioni". Luigi Di Maio, ad Assisi per partecipare al 'Cortile di Francesco', ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se la fiducia riposta nel Pd dipenda dall'approvazione della riforma del taglio dei parlamentari. "Dimostreremo un'altra volta che questo governo è nato contro le poltrone - ha ripetuto il ...

Governo - Di Maio : “Esperienza nata per il Taglio parlamentari. Non ci sono frizioni”. E su Di Battista : “Tutti liberi di parlare” : “Io credo che questo Governo sia nato, questa estate in un solo mese, perché l’obiettivo era non permettere a chi voleva far cadere il Governo di non tagliare i parlamentari. Mancano due ore e lo potremmo fare. Ma questo è uno dei motivi per cui Salvini ha fatto cadere il Governo”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, incontrando i cronisti ad Assisi. Con il via libera alla riforma per ridurre il numero ...

Riforme : Di Maio - ‘no frizioni in governo su Taglio parlamentari’ : Roma, 29 set. (AdnKronos) – “Io credo che questo governo sia nato, in un solo mese, perché l’obiettivo era prima di tutto non permettere a chi voleva far cadere il governo di non tagliare 350 parlamentari. Io lo voglio ricordare: mancano due ore di lavoro alla Camera e li abbiamo tagliati per sempre, e questo è uno dei motivi per cui Salvini ha fatto cadere il governo. Qualcuno dice che sia un ultimatum” approvare ...

**Riforme : D’Uva - ‘Taglio parlamentari a prima data utile come da accordo di governo’** : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Il taglio del numero dei parlamentari aspetta solo l’ok finale della Camera. Dopodiché avremo mezzo miliardo da reinvestire in servizi per gli italiani, un Parlamento più efficiente e cittadini che torneranno al centro della vita politica. Adesso mancano un paio di ore di lavoro e anche questo traguardo sarà raggiunto”. Lo dice in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Francesco ...

Riforme : Pd a Di Maio - Taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Del resto, fanno notare fonti parlamentari dem, il ‘pacchetto complessivo’ sulle Riforme è uno dei punti qualificanti dell’accordo di governo tra Pd e 5 Stelle. E come tale, si sottolinea, va rispettato. Quindi se occorrerà “un po’ di tempo in più per chiudere, non sarà una tragedia spostare un po’ più in là il voto sul taglio dei parlamentari. O i 5 Stelle temono che la legislatura ...

Riforme : Pd a Di Maio - Taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos : Roma, 20 set. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – “Intanto la lealtà del Pd non si misura sul taglio dei parlamentari. Abbiamo dato la nostra parola e si farà, non si discute. Ma l’accordo di governo prevede che il taglio sia accompagnato da un’intesa complessiva su legge elettorale e modifiche costituzionali. Ci stiamo lavorando, e bene, con il sottosegretario Fraccaro. E se serve un po’ di tempo per definire ...

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà Taglio parlamentari». La replica dei dem : «Ok ma no ultimatum sui tempi» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

