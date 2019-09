Stupro di Viterbo | a processo ex militanti di CasaPound per violenza di gruppo e lesioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) A cinque mesi dall’arresto è stato disposto il giudizio immediato per Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due giovani exdi, arrestati con l’accusa disessuale diaggravate nei confronti di una donna di 36 anni violentata in un pub a. Il gip Rita Cialoni ha accolto la richiesta della Procura fissando ilal prossimo 26 novembre. Nei giorni scorsi i due indagati hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Chiricozzi, consigliere comunale a Vallerano, un comune del Viterbese, e Licci, erano stati individuati dagli uomini della Digos. I due avevano conosciuto la vittima a una festa, si erano poi successivamente spostati in un pub, l’Old Manners. Quando la donna aveva rifiutato l’approccio era stata colpita a calci e pugni fino quasi a svenire. Poi i due avevano abusato di lei, ripetutamente e a turno, filmando ...

