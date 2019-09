Mediaset | a mezzanotte scade termine per esercizio recesso 2

Mediaset : a mezzanotte scade termine per esercizio recesso : Milano, 21 set. (AdnKronos) - scade oggi a mezzanotte il termine per esercitare il diritto di recesso riservato agli azionisti Mediaset in relazione alla fusione con Mediaset España e al momento non risulta che Vivendi l'abbia esercitato. Il recesso, ad ogni modo, avviene con una raccomandata e prim