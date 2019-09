Tre borghi abruzzesi alla sfida dei Il Borgo dei Borghi

Diretta/ Arezzo Lecco - risultato 2-0 - s Tre aming e tv : Borghini-Cutolo - che uno-due! : Diretta Arezzo Lecco streaming video e tv: il risultato del match della 1giornata del campionato di Serie C, girone A,. Amaranto orfani di Brunori Sandri.

Lamborghini - Lo sTreet artist Skyler Grey firma una Aventador S - VIDEO : La Lamborghini ha commissionato allo street artist statunitense Skyler Grey la realizzazione di un esemplare unico di Aventador S. Dopo un anno di progettazione l'artista ha creato la sua opera direttamente all'interno del nuovo reparto verniciatura di Sant'Agata Bolognese, impiegando svariate tecniche tipiche dell'arte di strada come l'utilizzo di stencil e della vernice spray. La one-off è stata svelata in California alla Monterey Car Week e ...