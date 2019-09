Singapore | più di un secondo al giro tra medie e soft

F.1 - GP di Singapore - Hamilton il più veloce nelle Libere 2 : Nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio di Singapore, Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce precedendo la Red Bull di Max Verstappen di un decimo abbondante. Il pilota della Mercedes ha brillato in tutte le condizioni, sia in simulazione da qualifica che sulla prova di passo gara, candidandosi ufficialmente come l'uomo da battere per il resto del weekend.Hamilton in cerca della quinta affermazione a Singapore. La Mercedes ...

Singapore : meno rettilinei e più curve lente. Ma in Ferrari sono carichi : Domenica si corre la 12° edizione del GP di Singapore, 15° dei 21 round stagionali. La gara si è sempre disputata sul tracciato di Marina Bay ed è celebre per il fatto che si svolge in notturna. Scatta infatti alle ore 20.10 locali (14.10 CET), con la pista illuminata a giorno da potenti riflettori. La […] L'articolo Singapore: meno rettilinei e più curve lente. Ma in Ferrari sono carichi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Singapore 2019 : l’anteprima del secondo tracciato più lento dell’anno : La Formula 1 saluta l’Europa e arriva a Singapore per l’unica gara in notturna dell’anno. Per il circuito cittadino che conta il maggior numero di curve in tutta la stagione (23), Pirelli ha nominato White hard C3, Yellow medium C4 e Red soft C5, le tre mescole più morbide della gamma. Il tracciato di Marina […] L'articolo Singapore 2019: l’anteprima del secondo tracciato più lento dell’anno sembra essere il ...