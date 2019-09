LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA | Fedrerer Zverev- Shapovalov Sock 0-0 | si parte con

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Federer aggredisce subito la rete. 0-0 Si! Batte! INIZIO PRIMO SET 20.51 Si promette grande spettacolo per l’ultimo match della prima giornata. 20.49 Prosegue il riscaldamento dei protagonisti in campo. 20.47 Denisinvece è reduce da una stagione altalenante ma in cui ha raggiunto per la prima volta la top 20, una semifinale 1000 a Miami e la finale di doppio su erba a Stoccarda. 20.45 Intanto stanno entrando in campo i 4 doppisti! 20.43 Jackinvece, specialista di doppio e medaglia d’oro di doppio misto nel 2016 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, non ha entusiasmato quest’anno, con tanti problemi fisici, anche se contro Fognini ha sorpreso tutti con la sua voglia di vincere. 20.41 L’elvetico in stagione ha trionfato a Dubai, Miami ed Halle ma non è ancora riuscito a superare la ...

Eurosport_IT : Federer aiuta Nadal a sistemarsi la giacchetta... Questa la dovevamo ancora vedere???? Tutta la Laver Cup LIVE su E… - zazoomnews : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Tsitsipas-Fritz 6-2 1-6 10-7 il greco vince al super tie-break! Ora in campo Federe… - zazoomblog : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Tsitsipas-Fritz 6-2 1-6 10-7 il greco vince al super tie-break! Ora in campo Federe… -