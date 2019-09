Gli iscritti M5S approvano il patto civico per l’Umbria Su Rousseau «sì» dal 60 | 9%

Regionali - svelato il voto su Rousseau : anche Gli iscritti Cinque Stelle dicono sì al Patto Civico in Umbria : "Come sempre nel Movimento vince la democrazia". Così il Blog delle Stelle saluta il fatto che "oggi migliaia di cittadini hanno scelto, attraverso la partecipazione su Rousseau, di dare vita a un Patto Civico per l'Umbria". "Questa è la strada che abbiamo proposto e che i cittadini hanno confermato

Domani le Regionarie in Umbria : Gli iscritti M5s sceglieranno i candidati su Rousseau : Domani, 19 settembre, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle residenti in Umbria e abilitati al voto su Rousseau, saranno chiamati a votare per scegliere i candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la Regione Umbria per le elezioni del 27 ottobre.Ogni iscritto, si legge sul Blog delle stelle, avrà a disposizione fino a 2 preferenze su base regionale: “Cliccando sull’apposito pulsante potrai leggere il profilo di ...

Rousseau - il sondaggio : la piattaforma piace al 94% deGli iscritti M5s. Casaleggio : ‘Su democrazia partecipata punto di riferimento mondiale’ : Rousseau, la piattaforma di voto online degli iscritti del Movimento 5 stelle, deve diventare “un punto di riferimento per la democrazia partecipata nel mondo“. Lo sostengono Davide Casaleggio, Enrica Sabatini, Pietro Dettori e Max Bugani, rispettivamente presidente e soci dell’omonima associazione che gestisce la piattaforma online. “Siamo orgogliosi che anche i nostri iscritti ci riconoscano la qualità di un ...

Venezia : più iscritti neGli asili nido e nelle scuole dell'infanzia : Venezia, 10 set. (AdnKronos) - A Venezia le iscrizioni al nuovo anno scolastico registrano numeri in crescita sia per gli asili nido, con 1149 iscrizioni contro le 1129 dello scorso anno, che per le scuole dell'infanzia, dove si passa dai 1138 iscritti del 2017-2018 agli attuali 1151: "Sono dati inc

Venezia : più iscritti neGli asili nido e nelle scuole dell’infanzia : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – A Venezia le iscrizioni al nuovo anno scolastico registrano numeri in crescita sia per gli asili nido, con 1149 iscrizioni contro le 1129 dello scorso anno, che per le scuole dell’infanzia, dove si passa dai 1138 iscritti del 2017-2018 agli attuali 1151: “Sono dati incoraggianti – ha commentato l’assessore comunale alla Politiche educative Paolo Romor – che testimoniano ...

Rousseau - il voto deGli iscritti al Movimento 5 Stelle : il 79 per cento ha dato parere favorevole al governo con il Pd : Pollice alto dei 79.634 votanti all’esecutivo dei pentastellati con il Partito democratico e Giuseppe Conte premier. « Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente», ha detto Di Maio

Rousseau - Gli iscritti M5s hanno detto Sì al governo Conte 2 : a favore il 79 - 3% dei votanti : Per gli iscritti del Movimento 5 stelle il governo Conte 2 può partire. Il 79,3 per cento dei votanti (63.146 persone) si è espresso a favore, contrario il 20,7 per cento (16.488 persone). In totale hanno partecipato alla votazione 79.634 iscritti su una base di 117.194. Le urne sono state aperte dalle 9 alle 18. Il risultato finale è stato reso pubblico dopo più di un’ora di attesa. Per la prima volta l’associazione ha diffuso dati ...

E' il giorno di Rousseau - Gli iscritti al M5s voteranno fino alle 18 | "Giallo" sull'ordine delle preferenze : Urne telematiche aperte dalle 9 alle 18 per gli iscritti al MoVimento: 115.372 persone che devono decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per fare nascere il nuovo governo