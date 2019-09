Fognini-Fritz oggi in tv | Laver Cup 2019 | orario d’inizio | canale e streaming

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Scatta laCup di tennis:, venerdì 20 settembre, a Ginevra, in Svizzera, inizia la tre giorni di sfide tra Europa e Resto del Mondo. Nella giornata in cui i match valgono un punto, scende in campo Fabio, che affronta Taylor. La sfida sarà la seconda in programma dalle ore 13.00. La sfida tra il Fabio(Europa) e Taylor(Resto del Mondo) sarà visibile in tv su Eurosport 1 e Supertennis ed insu Eurosport Player, DAZN e supertennis.tv. Di seguito il programma della sfida di, venerdì 20 settembre dellaCup di tennis con l’ora italiana del match. LaCup di tennis è su Eurosport Guarda ora Eurosport su DAZN COME SEGUIRE LIVEDICUP Venerdì 20 settembre secondo match dalle ore 13.00 Fabio(Europa) vs. Taylor(Resto del Mondo) Diretta tv su Eurosport 1 Supertennis Direttasu ...

