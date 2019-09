Avezzano | tocca fondoschiena a minore in strada | denunciato marocchino

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Gabriele Laganà Lo straniero dovrà presentarsi davanti al Tribunale diil prossimo 5 novembre per difendersi dall’accusa di violenza sessuale Si era avvicinato ad una ragazza che passeggiava da sola ine, in preda ad irrefrenabili e perversi impulsi sessuali, l’aveva molestata palpeggiandola con insistenza il. L’uomo, undi 37 anni, non ha tenuto conto che la vittima, tra l’altronne, non è rimasta in silenzio ma ha subitoalla polizia quanto le era accaduto alla polizia. E così il nordafricano, dopo essere stato individuato, è statoper violenza sessuale. Come riporta Marsica Live, il grave episodio è accaduto in una via della solitamente tranquilla città abruzzese di. L’aggressore aveva incrociato la ragazza di 17 anni che camminava ine, nonostante la presenza di altre persone, le ha ...