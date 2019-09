Tom Welling è di nuovo Superman per l’Arrowverse | il crossover svelerà cos’è accaduto a

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tomsi aggiunge alla lista diannunciati per il grandell'Arrowverse. Dopo la notizia che Tyler Hoechlin e Brandon Routh torneranno nei panni dell'Uomo d'Acciaio per Crisis on Infinite Earths, TVLine conferma che l'attore di Smallville Tomsi unirà all'evento televisivo diviso in cinque parti.Secondo un comunicato fornito dalla CW, il"rivelerà quello che è successo a Clark Kent quasi dieci anni dopo la conclusione di Smallville." Ricordiamo che Tomha interpretato il futurodal 2001 al 2011 per un totale di 10 stagioni. Da allora, l'attore è stato più volte invitato a tornare sul piccolo schermo, ma alla fine ha preferito concentrarsi su film indipendenti. Di recente è però apparso nella terza stagione di Lucifer nel ruolo del tenente Marcus Pierce. Marc Guggenheim, produttore esecutivo di Arrow, ha così commentato la ...

