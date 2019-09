Piazzapulita | prima puntata 19 settembre 2019 in diretta

Programmi TV di stasera - giovedì 19 settembre 2019. Su La7 Carola Rackete ospite della prima puntata di « Piazzapulita » : Carola Rackete Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Le Radici del Male: Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di un ...

