Liberi fino alla fine | da Roy Paci a Marcorè | l’appello per l’eutanasia La compagna di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Da Neri Marcoré a Luca Barbarossa, passando per i Negrita e Roya Nina Zilli e Claudio Coccoluto. Sono soltanto alcuni dei nomi che hanno partecipato a Roma all’iniziativa “”, organizzata dall’associazione Luca Coscioni, per chiedere che il Parlamento legiferi sull’eutanasia legale. Ha partecipato all’iniziativa anche Valeria Imbrogno,di Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo: “Il fatto che il Parlamento non si sia ancora pronunciato è una vergogna”, ha rivendicato. Eppure, ha spiegato di essere ottimista per il futuro: “Devo esserlo, è la nostra battaglia. E credo che debba essere una battaglia indipendente dalle logiche di partito e di governo”. E ancora: “Credo che rispetto ai tempi di Eluana Englaro e degli anni passati, oggi il Paese sia pronto per una legge ...

