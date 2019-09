Le alternative alla plastica inquinano e non bisogna abusarne

Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lepotrebbero essere ugualmente inquinanti per i mari. È l'rme lanciato da una Commissione parlamentare britannica che mette in guardia dall'adottare i materiali biodegradabili e compostabili come soluzione a tutto. Il problema sarebbe in primo luogo nelle maggiori emissioni di carbonio generate per produrli e poi nello smaltimento. Milioni di tonnellate disi riversano negli oceani ogni anno, inquinando i nostri mari, sporcando le nostre spiagge e mettendo in pericolo la fauna selvatica. Per mettere un freno a questo fenomeno, aziende, consumatori e governi si stanno convertendo ai materiali alternativi, quali biodegradabili e compostabili. Tuttavia, mette in guardia la Commissione per l'Ambiente, il cibo e le aree rurali, un uso indiscriminato di questi prodotti, invece di alleviare il problema dell'inquinamento, potrebbe avere ...

