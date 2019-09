Eto’o | parole forti sul razzismo | poi il camerunese parla del suo modello di allenatore

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) “E’ molto triste sapere che certi episodi continuino a verificarsi, spero tanto che sugli spalti dei nostri stadi ci sia più pulizia ed educazione”. Queste ledi Samuel Eto’o, ex attaccante di Barcellona e Inter, in un’intervista rilasciata agli spagnoli di “Cadena Ser”. Ilprosegue con rammarico sul tema del: “Gialli, neri, arancioni alla fine siamo tutti uguali e ai nostri figli dobbiamo insegnare questo. Certa gente ti chiama scimmia, ma poi ti chiede di fare una foto…”. Eto’o ha lasciato il calcio giocato e in futuro intende fare l’: “Voglio essere il primo tecnico nero a vincere la Champions League giocando il calcio che fa giocare Guardiola alle sue squadre”. Al Barcellona sta venendo fuori un talento africano (della Guinea-Bissau) niente male, il 16enne ...

