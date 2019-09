Calcio | nasce il Trofeo Yashin | il Pallone d’Oro per i portieri

Elmas neo acquisto del Napoli - nella top 50 Uefa under 21astri nascenti del Calcio europeo : Top 50 Uefa under 21, c’è Elmas del Napoli Elif Elmas , centrocampista del Napoli e della nazionale macedone è presente nella top 50 pubblicata dall’ Uefa Uefa .com ha chiesto ai propri reporter di selezionare 50 astri nascenti del calcio europeo , tra di loro c’è Elif Elmas , centrocampista macedone della SSC Napoli . Top 50 under 21 Uefa Yunus Akgün (TUR, 19 anni – Galatasaray) Benoît Badiashile (FRA, 18 – ...

Calciotoday.it - nasce il nuovo magazine on line sul mondo del Calcio : calciotoday.it- nasce “calciotoday.it”, il nuovo magazine on line sul calcio: Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e tutte le ultime indiscrezioni sul mondo del calcio. magazine on line aggiornato in maniera costante anche sul calciomercato e su tutte le ultimissime news. Leggi anche: calciomercato 26 luglio venerdì: tutte le trattative di oggi in […] L'articolo calciotoday.it, nasce il nuovo magazine on line sul ...