Voto su Sozzani | Di Maio | “Noi compatti | ma il voto segreto va abolito” Delrio e D’Uva

La Camera 'salva' Sozzani dall'arresto con il Voto segreto : maggioranza non compatta : Diego Sozzani non andrà agli arresti domiciliari come avevano chiesto i magistrati milanesi. Il Deputato di Forza Italia è coinvolto in un'inchiesta condotta dalla Dda di Milano. Per l'ex Presidente della Provincia di Novara nonché ex consigliere regionale piemontese, il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per un finanziamento illecito pari a 10mila euro che Sozzani avrebbe ricevuto dall'imprenditore Daniele D'Alfonso (oggi in carcere) ...

Camera salva Sozzani (Fi) : no all'arresto. M5S-Pd divisi. Bagarre in aula - almeno 46 franchi tiratori. Di Maio : «Voto segreto va abolito» : L'aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. I voti a...

Sozzani - il Voto della Camera che nega i domiciliari. Zanichelli (M5s) esprime “disappunto” - caos in Aula e e Sisto (Fi) si infuria : Applausi e contestazioni in Aula alla Camera dopo il voto, a scrutinio segreto, che ha respinto la proposta di arresti domiciliari per Diego Sozzani (Fi), ribaltando il parere espresso dalla giunta per le autorizzazioni. Il pentastellato Davide Zanichelli ha espresso “disappunto” per l’esito della votazione, mentre dai banchi del centrodestra si levavano le proteste. Il presidente della Camera Roberto Fico ha richiamato il collega: ...